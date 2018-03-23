Doların yükselişiyle ilgili hükümetten flaş açıklama

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada dövizle borçlanmaya sınır getirileceğini belirterek, enflasyonun en büyük sorunlardan biri olduğunu belirtti ve gerekçe olarak da Türk lirasındaki değer kaybını gösterdi. Şimşek, reel sektör yatırımları için "maalesef inşaatın payı çok yüksek." dedi.

Şimşek, Türk Lirası'na ilişkin değerlendirmelerde de bulunarak, "TL'deki değer kaybının sürekli devam etmeyeceğini düşünerek enflasyonun tek haneye ineceğine inanıyoruz. Lira'daki değer kaybı kısmen ekonomi ile kısmen de bizde ve dışarıdaki siyasi gelişmelere bağlı." dedi.

Şimşek, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, "Enflasyon karşı karşıya olduğumuz en büyük sorunlardan biri. En büyük sebebi liradaki değer kaybı" dedi ve ekledi:

"Sorun reel sektörün döviz borçları. Ne yapacağız? Meşhur ABD Başkanı JF Kennedy'nin lafı var; 'çatıyı güneşliyken tamir etmek lazım.' Şu anda faizler nispeten düşük; ekonomiler büyüyor ama yağmur yağacak.

"TEDBİR ALIÖYORUZ"

"Bunlar için tedbir alıyoruz. Döviz borçlanmaya sınır getireceğiz; KOBİ'lerde yaptık. Büyükler yönetebildiklerini söylüyor ama görüyoruz yönetemiyorlar; tedbiri alacağız.

"Malesef yatırımlarda inşaatın payı çok yüksek. Artık inşaata yatırım yapan yatırımcılardan, Ar-Ge'ye, teknolojiye yatırım yapmalarını istiyoruz; inşaattan kazandıklarını imalata yatırsınlar."

"Vergi tabanımız dar, genişletmemiz lazım. Kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi kastediyorum. Sermaye piyasaları gelişmeden artık bu hızda devam edemeyiz; şu anda şartlar elverişli henüz yağmur yok."

"Şirketlerinizi halka açın. Biz ne gerekiyorsa her türlü desteği vereceğiz. Çünkü amacımız tabana yayılmış bir sermaye ile bu işi götürmek."

  • Siyaset 23 Mart 2018 11:10
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 23 Mart 2018 11:52 Sürekli İnşaat, sıfır üretim.Yine de iyi ekonomiymiş ki iyi dayandı.

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