Doların gözü İngiltere'de Brexit bugün oylanıyor

Dolar/TL küresel büyüme endişelerinin yanı sıra Suriye ve ABD ile ilişkiler kaynaklı jeopolitik risklerin satış baskısını tetiklemesiyle dün negatif ayrışarak sert yükselmişti.

İngiltere Parlamentosu’nda, aylardır merakla beklenen Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma sürecine (Brexit) ilişkin anlaşmayla ilgili oylama bugün yapılacak. Mevcut şartlarda milletvekillerinin AB ile varılan anlaşmaya onay vermesi çok zor görülüyor. Bu durumda İngiltere’yi belirsiz bir dönem bekliyor.

Alınacak karar ise küresel piyasaları tarafından merakla bekleniyor.

Başabakan May, önceki gün milletvekillerine hitap ederek “Anlaşma mükemmel değil. Bir uzlaşma. Parlamentonun bütün üyelerine sesleniyorum. Daha önce ne karar vermiş olursanız olun, önümüzdeki 24 saat içinde bu anlaşmayı bir kez daha düşünün.” demişti.

Theresa May'den 'bir kez daha düşünün' çağrısı

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