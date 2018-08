Dolar ve Euro neye göre yükselir ne olursa düşer?

A, B ve C kişilerinin olduğu üç kişilik bir piyasa düşünelim ve bu piyasada 1 Dolar'ın 4 TL olduğunu varsayalım. 500 Dolar'ı olan A, bununla Türk Lirası almak istiyor. Buna göre A elindeki parayla 2000 TL alabilir. B ve C kişileri ise ellerindeki 2000'er Türk Lirası ile Dolar almak istiyor. 2000 TL, 500 Dolar'a denk geliyor. Şu an bu piyasaya baktığımızda TL'ye çevrilmek istenen 500 Dolar ve Dolar'a çevrilmek istenen 3000 TL var. Yani piyasadaki toplam para: 3000 TL 500 Dolar Piyasadaki 500 Dolar 2000 TL'ye denk geliyor, yani hem B'nin hem de C'nin talebini karşılayacak Dolar miktarı piyasada mevcut değil. Bu nedenle Dolar'ın fiyatı artmaya başlıyor.