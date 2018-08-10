Dolar ve Euro neye göre yükselir ne olursa düşer?

Dolar, euro yükseliyor! Öyle bir yükseliyor ki biz doları hiç böyle görmedik! 6,30 TL'yi aşan dolar olur mu hiç? Oldu! Euro ise bugün 7 TL'yi görerek rekorunu tazeledi

Dolar ve Euro neye göre yükselir ne olursa düşer?

Dolar, euro yükseliyor! Öyle bir yükseliyor ki biz doları hiç böyle görmedik! 6,30 TL'yi aşan dolar olur mu hiç? Oldu! Euro ise bugün 7 TL'yi görerek rekorunu tazeledi. Döviz önünü alamadığımız hızda yükseliyor. Peki neden yükseliyor?

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Dolar ve Euro neye göre yükselir ne olursa düşer?

Ülkelerin döviz kurları ise o ülkede bulunan döviz miktarına bağlıdır. Örneğin bir ülkede yeteri kadar dolar yoksa ve şirketlerin ya da vatandaşın dolar ihtiyacı karşılanamıyorsa o ülkenin cari açığı var demektir. Cari açık olduğu sürece de Dolar fiyatı da Euro fiyatı da yükselecektir. İç piyasadaki döviz ihtiyacı karşılanmadığında döviz değer kazanır, değer kazandıkça da fiyatı artar.

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Dolar ve Euro neye göre yükselir ne olursa düşer?

Döviz kurlarındaki değişimin tek sebebi az önce bahsettiğimiz talep dengesi değil tabii ki, işin bir de siyasi boyutu var. Ülkedeki siyasi gerilimler ülkenin para piyasalarını da yakından ilgilendiriyor. Ülkede yaşanan siyasi gerilimlerin borsayı olumsuz etkilemesi bir sonraki adımda döviz fiyatlarını etkiler. Eksi değerlerde işlem gören borsa, döviz fiyatlarının artmasına neden olur.

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Dolar ve Euro neye göre yükselir ne olursa düşer?

A, B ve C kişilerinin olduğu üç kişilik bir piyasa düşünelim ve bu piyasada 1 Dolar'ın 4 TL olduğunu varsayalım. 500 Dolar'ı olan A, bununla Türk Lirası almak istiyor. Buna göre A elindeki parayla 2000 TL alabilir. B ve C kişileri ise ellerindeki 2000'er Türk Lirası ile Dolar almak istiyor. 2000 TL, 500 Dolar'a denk geliyor. Şu an bu piyasaya baktığımızda TL'ye çevrilmek istenen 500 Dolar ve Dolar'a çevrilmek istenen 3000 TL var. Yani piyasadaki toplam para: 3000 TL 500 Dolar Piyasadaki 500 Dolar 2000 TL'ye denk geliyor, yani hem B'nin hem de C'nin talebini karşılayacak Dolar miktarı piyasada mevcut değil. Bu nedenle Dolar'ın fiyatı artmaya başlıyor.

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