Dolar ve Euro neye göre yükselir ne olursa düşer?

Dolar, euro yükseliyor! Öyle bir yükseliyor ki biz doları hiç böyle görmedik! 6,30 TL'yi aşan dolar olur mu hiç? Oldu! Euro ise bugün 7 TL'yi görerek rekorunu tazeledi

Dolar, euro yükseliyor! Öyle bir yükseliyor ki biz doları hiç böyle görmedik! 6,30 TL'yi aşan dolar olur mu hiç? Oldu! Euro ise bugün 7 TL'yi görerek rekorunu tazeledi. Döviz önünü alamadığımız hızda yükseliyor. Peki neden yükseliyor?

Twitter

Facebook

Google Plus

1 9

Ülkelerin döviz kurları ise o ülkede bulunan döviz miktarına bağlıdır. Örneğin bir ülkede yeteri kadar dolar yoksa ve şirketlerin ya da vatandaşın dolar ihtiyacı karşılanamıyorsa o ülkenin cari açığı var demektir. Cari açık olduğu sürece de Dolar fiyatı da Euro fiyatı da yükselecektir. İç piyasadaki döviz ihtiyacı karşılanmadığında döviz değer kazanır, değer kazandıkça da fiyatı artar.

Twitter

Facebook

Google Plus

2 9

Döviz kurlarındaki değişimin tek sebebi az önce bahsettiğimiz talep dengesi değil tabii ki, işin bir de siyasi boyutu var. Ülkedeki siyasi gerilimler ülkenin para piyasalarını da yakından ilgilendiriyor. Ülkede yaşanan siyasi gerilimlerin borsayı olumsuz etkilemesi bir sonraki adımda döviz fiyatlarını etkiler. Eksi değerlerde işlem gören borsa, döviz fiyatlarının artmasına neden olur.

Twitter

Facebook

Google Plus

3 9