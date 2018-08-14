Dolar imparatorluğu nasıl kuruldu? Kim bu gizemli 8 aile?

Bu tayin işlemi de komedi. Bankerler kimi isterse o atanıyor. FED bir bedel karşılığı olmaksızın Amerikan dolarını basıyor. Merkez Bankası olarak görev yapıyor. Amerika’daki bankalara faiz karşılığı borç veriyor. Böylece Amerikan ekonomisinde dolar dolaşımda oluyor. FED, yani hisse sahibi 12 aile, banka ve şahıs bu faizlerden müthiş para kazanıyor. Ayrıca... ABD Hazinesi borçlanma tahvilleri çıkardığında bunları FED de alıyor, faiz gelirleri FED’e nehir gibi akıyor. “FED’in vergi ödemediğini” de belirteyim.