Dolar imparatorluğu nasıl kuruldu? Kim bu gizemli 8 aile?

ABD'nin papaz brunson krizini bahane ederek Türkiye'ye yaptırım kararı aldı. Finansal algı operasyonlarıyla dolar kurunu yükseltti. Türkiye ekonomik savaş ile hizaya sokulmak isteniyor. Peki bu dünyaya egemen olan dolar imparatorluğu nasıl kuruldu? Dünyayı yöneten Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) gizemli tarihini biliyor muydunuz? Milliyet gazetesi yazarı Güneri Civaoğlu, bugünkü yazısında ilginç ayrıntılar aktardı:
Amerikan halkının İngiltere’ye karşı isyanı 1776 yılına kadar sürdü. Bu isyan sırasında İngiliz bankerler isyancıları finanse ediyordu. Karşılığında “Amerikan parasını basma hakkını” elde etmeyi talep ediyorlardı. Başarılı oldular. Amerika’nın kurucu ataları İngiliz bankerlere dolar basma hakkı tanıdılar.
1865 yılında Amerikan İç Savaşı’nı sona erdiren Cumhuriyetçi Partili ilk Başkan Abraham Lincoln “savaş giderleri gerekçesiyle” bankerlerin elinden dolar basma hakkını devlete geri aldı. Amerika devleti, Başkan Lincoln döneminde ilk defa dolar basabildi. Fakat uzun sürmedi. Abraham Lincoln suikasta kurban gitti. Ölünce “eski düzene” geri dönüldü. Bankerler dolar basmaya devam ettiler.
Bu tayin işlemi de komedi. Bankerler kimi isterse o atanıyor. FED bir bedel karşılığı olmaksızın Amerikan dolarını basıyor. Merkez Bankası olarak görev yapıyor. Amerika’daki bankalara faiz karşılığı borç veriyor. Böylece Amerikan ekonomisinde dolar dolaşımda oluyor. FED, yani hisse sahibi 12 aile, banka ve şahıs bu faizlerden müthiş para kazanıyor. Ayrıca... ABD Hazinesi borçlanma tahvilleri çıkardığında bunları FED de alıyor, faiz gelirleri FED’e nehir gibi akıyor. “FED’in vergi ödemediğini” de belirteyim.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER