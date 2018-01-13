Dolabın içine yapılmış gizli bölmeden bakın ne çıktı!

Dolabın içine yapılmış gizli bölmeden bakın ne çıktı!

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, son zamanlarda özellikle "aşk vaadiyle" dolandırıcılık olaylarının artması ve vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine asayiş şube müdürlüğüne bu olayların bitirilmesi ve zanlıların yakalanması için talimat verdi. Asayiş şube müdürlüğü talimat üzerine Adana'da "Cono" aşireti olarak bilinen aileler mercek altına aldı. Polis, savcılıktan alınan izinle aşiret mensuplarını teknik ve fiziki olarak takip etmeye başladı.

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Dolabın içine yapılmış gizli bölmeden bakın ne çıktı!

Yapılan teknik takip sonucunda Adana, Ceyhan, Mersin ve Tarsus ilçelerinde 5 mahallede yaşayan "Cono" aşireti mensuplarının "Hırsızlık, yağma, gasp, aşk vaadiyle dolandırıcılık ve uyuşturucu satmak" suçlarına karıştıkları belirlendi. Polis 3 ay yapılan takip sonucunda 12 Aralık günü şafak vakti operasyon için düğmeye basıldı.

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Dolabın içine yapılmış gizli bölmeden bakın ne çıktı!

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın bizzat yönettiği operasyona özel harekat ve çevik kuvvetin de aralarında bulunduğu bin polis katıldı. Polislerin yanı sıra hassas burunlu narkotik köpekler evlere girerken havadan helikopter ve drone destek verdi. Toplumsal Olaylara Müdahale araçları da operasyonda yer aldı.

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Dolabın içine yapılmış gizli bölmeden bakın ne çıktı!

Polis, Mersin ve Adana'da 5 mahallede 39 adrese tek tek girdi. Operasyonda, "Cono" aşiretine mensup yaklaşık 31 kadın 15 erkek yakalandı. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Evlerde yapılan aramalarda ise yastık altında, çelik kasalarda 150 bin lira para ve 50 bin lira değerinde altın ele geçirildi.

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