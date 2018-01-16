Doktorlar eşinin fişini çekmeyi teklif ettiler ve o öyle bir karar verdi ki...

Doktorlar eşinin fişini çekmeyi teklif ettiler ve o öyle bir karar verdi ki...

Bir insanla evlilik kararı alındığında hayat dair her şey göze alınarak evet denilir. Peki ya evlendiğiniz insanın hayatı parmaklarınızın ucunda olsa ve kendinizin acı çekeceğinizi bilseniz, bu iki durum arasında hangi kararı verirdiniz? 22 yaşındaki Matt Davis ve eşi Danielle Davis'in 8 yıllık bir evilikleri var. Başlarına gelen şey ise gerçekten filmden çıkmış gibi.

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Doktorlar eşinin fişini çekmeyi teklif ettiler ve o öyle bir karar verdi ki...

Çift heyecanla gelecek planları kurarken kader ağlarını ördü. Evlendikten 7 ay sonra Matt komaya girdi. Her şey sıcak bir yaz gününde değişti. Matt nefes alamamaya başladı. Doktorlar solunum cihazının fişini çekmekten yanaydılar.

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Doktorlar eşinin fişini çekmeyi teklif ettiler ve o öyle bir karar verdi ki...

Matt, motosiklet kazası sonucunda komaya girdi. Doktorlar 22 yaşındaki gencin kemiklerinin kırıldığını, iç organlarının yaralandığını ve beyninde travmatik hasar oluştuğunu tespit etti. Danielle’e hastanede ‘Eşinizin uyanamama ihtimali çok yüksek’ denilince genç kadın yıkıldı. Yapılan tartışma ve testlerin ardından, doktorlar Daniel Matt’in solunum cihazının fişinin çekilmesini önerdiler. Yapılacak bir şey olmadığına inanıyorlardı.

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Doktorlar eşinin fişini çekmeyi teklif ettiler ve o öyle bir karar verdi ki...

Danielle vazgeçmedi. “Hayatımıza bile başlayamamıştık. Vazgeçemezdim” dedi. Matt’in babası iki yıl önce vefat etmişti ve annesi de ona bakamayacak kadar hastaydı. Danielle, Matt’i eve getirdi ve 7/24 onunla ilgilendi. Eşine bakmak için hayatındaki her şeyden vazgeçti.

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