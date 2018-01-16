Doktorlar eşinin fişini çekmeyi teklif ettiler ve o öyle bir karar verdi ki...

Bir insanla evlilik kararı alındığında hayat dair her şey göze alınarak evet denilir. Peki ya evlendiğiniz insanın hayatı parmaklarınızın ucunda olsa ve kendinizin acı çekeceğinizi bilseniz, bu iki durum arasında hangi kararı verirdiniz? 22 yaşındaki Matt Davis ve eşi Danielle Davis'in 8 yıllık bir evilikleri var. Başlarına gelen şey ise gerçekten filmden çıkmış gibi.