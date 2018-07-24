Doğum lekelerini sanat eserine dönüştürdüler

Dövmeler yalnızca doğum lekelerini kapatmıyorlar, ayrıca dövmenin bir parçasını da oluşturabiliyorlar..

Doğum lekeleri bazen insanlara kendilerini çekingen hissettirir. Fakat harika tasarımlarla ortaya çıkartılan dövmeler, insanların bu lekeleri kapatmalarını, dövmeler olsun olmasın kusurlarımızın bizi güzel gösterdiğini anlamalarını ve kendilerine olan güvenlerini kazanmalarını sağladı.

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Ayrıca dövmeler yalnızca doğum lekelerini kapatmıyorlar, ayrıca dövmenin bir parçasını da oluşturabiliyorlar kimi zaman. Boredpanda’da derlenen bu galeride, doğum lekelerini kapatmak için ortaya çıkarılan birbirinden yaratıcı dövmeleri göreceksiniz. Twitter

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Doğum lekeleri bazen insanlara kendilerini çekingen hissettirir. Fakat harika tasarımlarla ortaya çıkartılan dövmeler, insanların bu lekeleri kapatmalarını, dövmeler olsun olmasın kusurlarımızın bizi güzel gösterdiğini anlamalarını ve kendilerine olan güvenlerini kazanmalarını sağladı.

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