Doğum gününde korkunç son! Bu fotoğraftan hemen sonra...

Dağ'ın düştüğünü gören çevrede bulunanlar yardıma koşarken, polis ve sağlık görevlilerine haber verildi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, vücudunun değişik bölgelerinde ezilme ve ağır yaralanma olan Dağ'ı, ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.