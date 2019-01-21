Doğu'da hayat dondu! Uzmanlar uyardı dışarı çıkmayın

Araçlarını adeta soğuğa karşı giydiren vatandaşlar, örtmediklerinde sabah araçlarının çalışmadığını belirtti. Özellikle sabaha doğru çok soğuk olduğunu ifade eden vatandaşlar geceleri araçlarını birkaç kez çalıştırdıklarını kaydetti. Soğuk havanının etkili olduğu bölgede iş yerlerinin camları buz tuttu, evlerin suları dondu.