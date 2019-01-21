Doğu'da hayat dondu! Uzmanlar uyardı dışarı çıkmayın

Doğu Anadolu Bölgesi, yoğun kar yağışının ardından Sibirya soğuklarının etkisi altına girdi. Türkiye'de dün gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 32,5 ile Ardahan'ın Göle ilçesinde yaşandı. Meteoroloji yetkilileri soğukların önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceğini bildirdi.

Doğu'da hayat dondu! Uzmanlar uyardı dışarı çıkmayın

Doğu Anadolu Bölgesi, yoğun kar yağışının ardından Sibirya soğuklarının etkisi altına girdi. Türkiye'de dün gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 32,5 ile Ardahan'ın Göle ilçesinde yaşandı. Meteoroloji yetkilileri soğukların önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceğini bildirdi.

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Doğu'da hayat dondu! Uzmanlar uyardı dışarı çıkmayın

Kar yağışının hemen ardından etkili olan Sibirya soğuklarının Doğu Anadolu Bölgesi'nde hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Soğuk havanın etkili olduğu bölgede vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için halı, battaniye, kilim ve neylonla örterek önlem alıyor.

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Doğu'da hayat dondu! Uzmanlar uyardı dışarı çıkmayın

Araçlarını adeta soğuğa karşı giydiren vatandaşlar, örtmediklerinde sabah araçlarının çalışmadığını belirtti. Özellikle sabaha doğru çok soğuk olduğunu ifade eden vatandaşlar geceleri araçlarını birkaç kez çalıştırdıklarını kaydetti. Soğuk havanının etkili olduğu bölgede iş yerlerinin camları buz tuttu, evlerin suları dondu.

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Doğu'da hayat dondu! Uzmanlar uyardı dışarı çıkmayın

TERMOMETRELER EKSİ 32,5'İ GÖSTERDİ: Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri Sibirya soğuklarının önümüzdeki 3 gün boyunca etkili olacağını bildirdi. Termometrelerin sıfırın altında 32,5 dereceği gösterdiği Ardahan'ın Göle ilçesi Türkiye'nin en soğuk yerleşim alanı oldu.

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