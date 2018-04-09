Doğu Gutalı babadan katledilen kızına yürek burkan sözler

Kimyasal silah saldırısında ilişkin bölgeden gelen görüntülerde, hayatını kaybeden sivillerin çoğunluğunun gözünün açık olduğu, ağız ve burunlarından beyaz köpükler geldiği görülüyor.

Görüntülerdeki sivillerin çoğunluğunu bebek ve çocukların oluşturması dikkati çekiyor.

Katliam sonrası kaydedilen bir görüntüde katledilen kızının başında ağlayan sivil bir baba, "Kızım beni affet. Bak sana ne aldım bak. Hadi kalk uyan, yüzünü göreyim. Kalk kızım 'bana çikolata getir' deyiver yeniden." diye ağıt yakıyor.

Başka bir görüntüde ise küçük oğlunun başındaki gözyaşları içinde bir baba defalarca "Muhammed Allah seni affetsin ve sana rahmet eylesin." ifadelerini kullanıyor.

Rejimin, Duma'ya cumartesi gecesi düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce sivil gazdan etkilenmişti.

Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki Duma'ya önceki gün yeniden yoğun saldırı başlatan rejim güçleri, 19 Mart'ta da buraya klor içerikli kimyasal saldırı düzenlemişti.

Öte yandan Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), 4 Nisan'da yayımladığı raporda, Esed rejiminin, Suriye'de iç savaşın başlamasından buna yana 214, Han Şeyhun katliamından sonra da 11 kez kimyasal silah saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Doğu Guta bölgesinde muhaliflerin kontrolündeki son nokta Duma'da halihazırda 100 bin kişi abluka altında yaşıyor.​