Doğu Guta'da insanlık dramı: Oğlum aç öldü

Suriye'de merkezi yönetimin abluka altına aldığı Doğu Guta bölgesinde yoğun hava saldırıları sürerken, yaşanan kayıplar yürek burkuyor. Saldırıların son kurbanı ise 2 yaşındaki Emir oldu. Anne Heba Amuri, Emir'in cansız bedenine sarılarak gözyaşları dökerken, "Oğlum aç öldü" diye haykırıp isyan etti. Doğu Guta'da insani dram büyüyor: Oğlum aç öldü! Emir’in cansız bedenine sarılıp ağlayan acılı anneyi teselli edecek bir şey yok gibi... Twitter

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Esed rejiminin yoğun bombardımanı altında olan Doğu Guta bölgesi, 6 yıllık iç savaşta çoğu çocuk binlerce kişiye mezar oldu. AFP ve Reuters haber ajanslarının servis ettiği karelerde, anne Heba Amuri ile baba Mahmut el Baş’ın çaresizlikleri objektife yansıyor. Emir, talihsiz çiftin 6 yıllık savaşta kaybettiği ikinci çocuk... Twitter

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Suriye'de merkezi yönetimin abluka altına aldığı Doğu Guta bölgesinde yoğun hava saldırıları sürerken, yaşanan kayıplar yürek burkuyor. Saldırıların son kurbanı ise 2 yaşındaki Emir oldu. Anne Heba Amuri, Emir'in cansız bedenine sarılarak gözyaşları dökerken, "Oğlum aç öldü" diye haykırıp isyan etti. Doğu Guta'da insani dram büyüyor: Oğlum aç öldü! Emir’in cansız bedenine sarılıp ağlayan acılı anneyi teselli edecek bir şey yok gibi... Twitter

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