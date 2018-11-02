Doğu Ekspresi'ne yoğun talep! Şimdiden yer kalmadı

Mesela Kayseri’den trenin kalkış saati 01:26, yani eğer İstanbul ya da İzmir gibi şehirlerde yaşıyorsanız bir Cuma iş çıkışı uçağa atlayıp Kayseri’ye gidebilir ve oradan da Erzurum, Kars ya da diğer şehirlere gitmek üzere trene atlayabilirsiniz.