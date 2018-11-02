Doğu Ekspresi'ne yoğun talep! Şimdiden yer kalmadı

Son yıllarda adeta fenomen haline gelen Doğu Ekspresi, daha kış başlamadan bu yıl da yerli ve yabancı turistler tarafından büyük ilgi görüyor. Kasım ayının ilk günlerinde talep 10 bine ulaştı. İşte Doğu Ekspresi serüvenini yaşamak isteyenlerin bilmesi gereken önemli detaylar...

Doğu Ekspresi'ne yoğun talep! Şimdiden yer kalmadı

Ankara ile Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi'nde yoğunluk geçen yıla göre iki katına çıktı. Biletleri günler öncesinden satışa çıkan trene daha kış ayına girilmeden 10 bin talep bulunuyor. İlginin giderek artmasıyla birlikte Doğu Ekspresi’ne daha güçlü lokomotif ve vagonlar da eklendi. İşte Doğu Ekspresi yolculuğuna çıkmak isteyenlerin bilmesi gereken detaylar;

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Doğu Ekspresi'ne yoğun talep! Şimdiden yer kalmadı

Doğu Ekspresi seferleri her gün saat 18:00’de Ankara’dan hareket ediyor ve ertesi gün saat 18:56’da Kars’a varıyor. Trene isterseniz başka şehirlerden de binebilirsiniz. Mesela Doğu Ekspresi sefer saati başlangıcında Ankara'da değilseniz treni kaçırmış sayılmazsınız. Doğu Ekspresi durakları güzergah boyunca sizi bekliyor, herhangi birinde maceraya dahil olabilirsiniz.

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Doğu Ekspresi'ne yoğun talep! Şimdiden yer kalmadı

Mesela Kayseri’den trenin kalkış saati 01:26, yani eğer İstanbul ya da İzmir gibi şehirlerde yaşıyorsanız bir Cuma iş çıkışı uçağa atlayıp Kayseri’ye gidebilir ve oradan da Erzurum, Kars ya da diğer şehirlere gitmek üzere trene atlayabilirsiniz.

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Doğu Ekspresi'ne yoğun talep! Şimdiden yer kalmadı

Trende yolculuk seçenekleri de geniş ancak unutmayın uzun bir yolculuk olduğundan en rahatını seçmelisiniz.

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