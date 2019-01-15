Doğu Ekspresi'ne bir de böyle bakın! Masalsı yolculuk görsel şöleniyle büyülüyor

Ankara ile Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi ile yolculuk, kar yağmasıyla birlikte yürüyüş ve dağcılık grupları, fotoğraf sanatçıları ve üniversite öğrencilerinin yine ilgi odağı oldu. Karla bütünleşen Doğu Ekspresi, Erzurum-Kars güzergâhında droneyle havadan çekilen görüntülerle muhteşem görsel oluşturdu. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin Doğu Ekspresi treni, yolcuların yoğun ilgisiyle seferlerini sürdürüyor. Ankara'dan başlayıp Kars'ta son bulan Türkiye'nin en eski hatlarından Doğu Ekspresi ile yolculuk, 24 saatte tamamlanıyor.

Sosyal medya sayesinde yolculuğa ilginin artmasıyla Doğu Ekspresi'nde bir olan yataklı vagon sayısı, ocak ayından itibaren sefer başına 5'e çıkartıldı. Trende iki de kuşetli vagon bulunuyor. Yerli ve yabancı turistler, biletleri günler öncesinden satışa çıkan trende yer bulmakta zorlanıyor.

Uçak ve otobüse göre daha uygun maliyetle yolculuk yapma imkanı bulan yolcular, tren seferi sırasında eşsiz manzaralara da şahitlik etmenin ayrıcalığını yaşıyor.