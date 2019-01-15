Doğu Ekspresi'ne bir de böyle bakın! Masalsı yolculuk görsel şöleniyle büyülüyor

Doğu Ekspresi ile Ankara'da başlayan ve Kars'ta son bulan masalsı yolculuk yolcularına görsel şölen sunmaya devam ediyor. Kar yağışının başlamasıyla birlikte yürüyüş, dağcılık ve fotoğraf sanatçılarının ilgi odağı haline gelen Doğu Ekspresi seferinden eşsiz manzaralar.

Doğu Ekspresi'ne bir de böyle bakın! Masalsı yolculuk görsel şöleniyle büyülüyor

Ankara ile Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi ile yolculuk, kar yağmasıyla birlikte yürüyüş ve dağcılık grupları, fotoğraf sanatçıları ve üniversite öğrencilerinin yine ilgi odağı oldu. Karla bütünleşen Doğu Ekspresi, Erzurum-Kars güzergâhında droneyle havadan çekilen görüntülerle muhteşem görsel oluşturdu. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin Doğu Ekspresi treni, yolcuların yoğun ilgisiyle seferlerini sürdürüyor. Ankara'dan başlayıp Kars'ta son bulan Türkiye'nin en eski hatlarından Doğu Ekspresi ile yolculuk, 24 saatte tamamlanıyor.

112
Doğu Ekspresi'ne bir de böyle bakın! Masalsı yolculuk görsel şöleniyle büyülüyor

Sosyal medya sayesinde yolculuğa ilginin artmasıyla Doğu Ekspresi'nde bir olan yataklı vagon sayısı, ocak ayından itibaren sefer başına 5'e çıkartıldı. Trende iki de kuşetli vagon bulunuyor. Yerli ve yabancı turistler, biletleri günler öncesinden satışa çıkan trende yer bulmakta zorlanıyor.

212
Doğu Ekspresi'ne bir de böyle bakın! Masalsı yolculuk görsel şöleniyle büyülüyor

Uçak ve otobüse göre daha uygun maliyetle yolculuk yapma imkanı bulan yolcular, tren seferi sırasında eşsiz manzaralara da şahitlik etmenin ayrıcalığını yaşıyor.

312
Doğu Ekspresi'ne bir de böyle bakın! Masalsı yolculuk görsel şöleniyle büyülüyor

Yürüyüş grupları, fotoğraf sanatçıları, dağcılık grupları ve üniversite öğrencilerinin seyahat programları daha çok aralık sonunda başlayıp mart ayı ortalarına kadar devam ediyor. Her yaştan insanın seyahat ettiği Doğu Ekspresi'nde yolcular, yanlarında getirdikleri yiyecekleri birbirleriyle paylaşıyor, düzenledikleri etkinliklerle eğlencenin tadını çıkarıyor.

412
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro