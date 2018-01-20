Doğu Ekspresi ile 24 saat süren unutulmaz yolculuk

Doğu Ekspresi ile 24 saat süren unutulmaz yolculuk

Ankara ile Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi ile yolculuk, kış mevsiminin gelmesiyle yürüyüş ve dağcılık grupları, fotoğraf sanatçıları ve üniversite öğrencilerinin ilgi odağı oldu. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin Doğu Ekspresi treni, yolcuların yoğun ilgisiyle seferlerini sürdürüyor. Ankara'dan başlayıp Kars'ta son bulan Türkiye'nin en eski hatlarından Doğu Ekspresi ile yolculuk, 24 saatte tamamlanıyor. Sosyal medya sayesinde yolculuğa ilginin artmasıyla Doğu Ekspresi'nde bir olan yataklı vagon sayısı, ocak ayından itibaren sefer başına 5'e çıkartıldı. Trende iki de kuşetli vagon bulunuyor.

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Doğu Ekspresi ile 24 saat süren unutulmaz yolculuk

Yerli ve yabancı turistler, biletleri günler öncesinden satışa çıkan trende yer bulmakta zorlanıyor. Uçak ve otobüse göre daha uygun maliyetle yolculuk yapma imkanı bulan yolcular, tren seferi sırasında eşsiz manzaralara da şahitlik etmenin ayrıcalığını yaşıyor. Yürüyüş grupları, fotoğraf sanatçıları, dağcılık grupları ve üniversite öğrencilerinin seyahat programları daha çok aralık sonunda başlayıp mart ayı ortalarına kadar devam ediyor.

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Doğu Ekspresi ile 24 saat süren unutulmaz yolculuk

Her yaştan insanın seyahat ettiği Doğu Ekspresi'nde yolcular, yanlarında getirdikleri yiyecekleri birbirleriyle paylaşıyor, düzenledikleri etkinliklerle eğlencenin tadını çıkarıyor. Kompartımandaki pencereleri rengarenk led ışıklarla aydınlatan yolcular, seferlerine ayrı bir keyif katıyor. Üniversite öğrencilerinin ağırlıklı olarak bulunduğu trende yolculuk, şarkılar ve türkülerle unutulmaz hale geliyor.

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Doğu Ekspresi ile 24 saat süren unutulmaz yolculuk

Yolcular, Erzurum'a yaklaşırken sipariş ettikleri cağ kebaplarını, Erzurum Gar'daki 10 dakikalık duruş süresi içerisinde satın alıyor. Trende görevli kondüktör ve makinistler da artan ilgiyle yoğun mesai yapmaya başladı. Yolcuların rahat etmesi için fedakarca görev yapan kondüktör ve makinistler, uzun yolculuk boyunca zaman zaman demledikleri çayı yudumlayarak yorgunluk atıyor.

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