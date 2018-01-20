Doğu Ekspresi ile 24 saat süren unutulmaz yolculuk

Ankara ile Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi ile yolculuk, kış mevsiminin gelmesiyle yürüyüş ve dağcılık grupları, fotoğraf sanatçıları ve üniversite öğrencilerinin ilgi odağı oldu. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin Doğu Ekspresi treni, yolcuların yoğun ilgisiyle seferlerini sürdürüyor. Ankara'dan başlayıp Kars'ta son bulan Türkiye'nin en eski hatlarından Doğu Ekspresi ile yolculuk, 24 saatte tamamlanıyor. Sosyal medya sayesinde yolculuğa ilginin artmasıyla Doğu Ekspresi'nde bir olan yataklı vagon sayısı, ocak ayından itibaren sefer başına 5'e çıkartıldı. Trende iki de kuşetli vagon bulunuyor. Twitter

Facebook

Google Plus

1 70

Yerli ve yabancı turistler, biletleri günler öncesinden satışa çıkan trende yer bulmakta zorlanıyor. Uçak ve otobüse göre daha uygun maliyetle yolculuk yapma imkanı bulan yolcular, tren seferi sırasında eşsiz manzaralara da şahitlik etmenin ayrıcalığını yaşıyor. Yürüyüş grupları, fotoğraf sanatçıları, dağcılık grupları ve üniversite öğrencilerinin seyahat programları daha çok aralık sonunda başlayıp mart ayı ortalarına kadar devam ediyor. Twitter

Facebook

Google Plus

2 70

Her yaştan insanın seyahat ettiği Doğu Ekspresi'nde yolcular, yanlarında getirdikleri yiyecekleri birbirleriyle paylaşıyor, düzenledikleri etkinliklerle eğlencenin tadını çıkarıyor. Kompartımandaki pencereleri rengarenk led ışıklarla aydınlatan yolcular, seferlerine ayrı bir keyif katıyor. Üniversite öğrencilerinin ağırlıklı olarak bulunduğu trende yolculuk, şarkılar ve türkülerle unutulmaz hale geliyor. Twitter

Facebook

Google Plus

3 70