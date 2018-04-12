Doğu Akdeniz'de hangi ülkenin ne kadar askeri gücü var?

ABD Başkanı Donald Trump'un "Füzeler geliyor hazır ol Rusya" tweet'iyle iyice tırmanan ve üst üste açıklamaların yapıldığı tansiyon her açıklama ile bir yükselip bir düşüyor... Karşılıklı söz düellosuyla birlikte Akdeniz'e ve Suriye'e askeri yığınak da artmaya başladı. ABD ve Rusya'nın Akdeniz ve Suriye'de zaten bir deniz ve hava gücü bulunuyordu. Trump'ın açıklamaları sonrası ABD bölgede takviyeler yaparken, İngiltere de yığınağa başladı. Rusya da her adıma aynı şekilde karşılık vermeyi sürdürüyor. NTV'nin haberine göre hangi ülkelerin bölgede askeri üssü var? Hangi ülke kaç askeri gemi ile Doğu Akdeniz'de?.. Hangi ülkenin bölgede konuşlandırdığı ne tür silahları var?..