Doğu Akdeniz'de hangi ülkenin ne kadar askeri gücü var?

ABD Başkanı Donald Trump'un "Füzeler geliyor hazır ol Rusya" tweet'iyle iyice tırmanan ve üst üste açıklamaların yapıldığı tansiyon her açıklama ile bir yükselip bir düşüyor... Karşılıklı söz düellosuyla birlikte Akdeniz'e ve Suriye'e askeri yığınak da artmaya başladı. ABD ve Rusya'nın Akdeniz ve Suriye'de zaten bir deniz ve hava gücü bulunuyordu. Trump'ın açıklamaları sonrası ABD bölgede takviyeler yaparken, İngiltere de yığınağa başladı. Rusya da her adıma aynı şekilde karşılık vermeyi sürdürüyor. NTV'nin haberine göre hangi ülkelerin bölgede askeri üssü var? Hangi ülke kaç askeri gemi ile Doğu Akdeniz'de?.. Hangi ülkenin bölgede konuşlandırdığı ne tür silahları var?..
ABD-Rusya gerilimi öncesinde de Amerika'nın bölgede gemileri vardı. Bunlardan birinde 60 Tomahawk bulunuyor. Ayrıca 150 seyir füzesi bulunan bir denizaltının da bölgede olduğu iddia ediliyor.Trump'ın açıklamaları sonrası bölgede takviyeler yapılıyor. ABD-Rusya gerilimi öncesinde de Amerika'nın bölgede gemileri vardı. Bunlardan birinde 60 Tomahawk bulunuyor. Ayrıca 150 seyir füzesi bulunan bir denizaltının da bölgede olduğu iddia ediliyor.
6. Filo zaten ABD'nin Akdeniz'deki devamlı görev gücü. Ayrıca Harry Truman uçak gemisi ve 4 eşlikçisi kruvazör Amerika'daki üslerinden ayrıldılar. Menzillerinin de Akdeniz olduğu söyleniyor. İngiltere ve Fransa bu gerilimde Amerika'nın yanında olduklarını açıkladı.
İngiltere'nin bölgede bir denizaltısı var. Ayrıca İngilizlerin bölgedeki hava güçlerini takviye ettiklerine dair haberler geliyor. İngiltere'nin Kıbrıs'ta Agrotur ve Dikelya adında iki üsü bulunuyor. Güney Kıbrıs'ta batıdaki Ağrotur ile doğudaki Dikelya hava üsleri 58 yıldır faaliyetteler. Fransa da Akdeniz'de bir savaş gemisi bulunduruyor.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER