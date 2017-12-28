Doğduğu günden beri babasını görmemişti canlı yayında ilk kez...

Öz annesi tarafından evlatlık verilen ve 19 yıldır annesinden bir tek haber alamayan Kader Selin Pamirol'un canlı yayında anlattıkları şoke etti. Kader Selin Pamirol abisiyle görüşmesine rağmen annesi ve babasından haber alamıyordu. Bugün canlı yayında ise gözyaşları sel oldu. Çünkü Kader doğduğu günden beri görmediği babasına ilk kez konuştu.

19 yaşında olan Kader Selin Pamirol bu hayatta zorluk çeken isimlerden biri. Öz annesi tarafından bırakılan Kader Selin Pamirol 19 yıldır annesini ararken şoke eden bir gerçeği canlı yayında itiraf etti. İlk başlarda saklasa da bir anda ortaya çıkan gerçek herkesi şoke etti. 11 aylıkken evlatlık alınan Kader Selin Pamirol'un 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Ekranda dile getiremediğini söyleyen Kader Selin Pamirol yaşadıklarını anlatınca gözyaşlarını tutamadı. Anne Zeliha Gündoğdu'yu her yerde arayan Kader Selin Pamirol tecavüze uğramadığını fakat bebeğin babasının çocuğu kabul etmediğini söyledi.

5 yıl önce ilk kez abisini gören Kader Selin Pamirol ilk kez ailesine kavuştu. Abisini görünce gözyaşlarını tutamayan Kader Selin Pamirol ilk kez babasına kavuştu. Ailesinin canlı yayına gelmeyeceğini düşünen Kader Selin Pamirol babasına kavuştu.

  • Medya 28 Aralık 2017 17:07
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