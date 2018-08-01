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Doğalgaza yapılan 49,5'luk zam: Elektrik çarpmışa döndük!

Doğalgaza yapılan 49,5'luk zam: Elektrik çarpmışa döndük!

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, BOTAŞ'ın yüzde 49.5'lik zam kararı ile ilgili olarak "Eli her zaman taşın altında olan sanayicimiz, yapılan bu yüksek zam karşısında elektrik çarpmış gibi adeta büyük bir şok yaşamaktadır" dedi. Bahçıvan, zam hakkında kendilerine önceden haber verilmediğini de açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 01-08-2018 11:12 - Güncelleme: 01-08-2018 11:12

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) elektrik üretim santrallerinin kullandığı doğal gazın fiyatına 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere yaptığı yüzde 49.5'lik zamma ilişkin, "Eli her zaman taşın altında olan sanayicimiz, zorlu ve rekabetçi iç ve dış koşullara karşı fedakarca mücadele verirken, enerjiye yapılan bu yüksek zam karşısında elektrik çarpmış gibi adeta büyük bir şok yaşamaktadır" ifadesini kullandı.

Bahçıvan, yaptığı yazılı açıklamada, BOTAŞ'ın bu kararı paydaşlarına haber vermeden aldığını vurguladı:

"Gelecek hedefleri çok büyük olan Türkiye’nin bu hedeflerine ulaşmasının yolu üretim ekonomisini güçlendirmekten, üretim hayatımızı öngörülebilir kılmaktan geçmektedir. Öngörülebilir bir üretim hayatına en fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde BOTAŞ’ın paydaşlarına haber vermeden, ön bir duyuru yapmadan, adeta keyfiyeti çağrıştıran, çağdaş yönetişim anlayışıyla bağdaşmayan bir yaklaşımla aldığı bu baskın zam kararı, ekonomik gerçeklerimizle bağdaşmadığı kadar, akıl ve vicdanla da uyuşmamaktadır. BOTAŞ'ın, her açıdan rasyonel olmayan bu kararını ivedilikle gözden geçirmesini, sanayimiz ve sanayicimiz adına talep ediyoruz."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • s.s 01 Ağustos 2018 11:37 Ben az buluyorum bu zammı. Daha çok zam yapılmalı ki devletimiz kazansın. Dış güçlere karşı bir olmalıyız.

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