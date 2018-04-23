Doğalgaz patlaması sonucu çıkan yangında 7 ev alev alev yandı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun Hisarardı Mahallesi Kerpiçli Sokak üzerinde iddialara göre sahibi henüz öğrenilemeyen evde, ev sakinlerinin olduğu esnada doğalgaz patlaması sonucunda yangın başladı. Olay sırasında evde bulunan ev sakinleri mahallelinin yardımları ile evden çıkarıldı. Ahşap kargir binada başlayan yangın sonrası alevler, bir anda tüm evi sardı. Yangının çıktığı binanın etrafında bulunan diğer evlere ve bir konağa da sıçradı. İhbar sonrasında yangın mahalline Kastamonu Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Ayrıca yangın sonrasında bölgeye çok sayıda polis ekibi ile ambulans sevk edildi. Olay yerine çağrılan doğalgaz firmasıyla elektrik firması, hem doğalgazı hem de elektrik akımlarını kesti.

Yangında itfaiye ekiplerinin yetersiz kalması sonucu çevre ilçelerden yardım istendi. Ayrıca yangın yerine orman arazözleri ile İl Özel İdaresine ait su tankeri yangına müdahale etti. 40’a yakın itfaiye aracı, orman arazözü ve su tankerlerinin müdahale ettiği yangın, 3 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin yangın yerinde soğutma çalışmaları halen devam ediyor.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasını inceleyen Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, ekiplerden bilgi aldı. Başkan Babaş, ahşap binaların olduğu Kerpiçli Sokakta gece saat 24.00 sıralarında yangın ihbarı geldiğini belirterek, “İtfaiye ekipleri, olay yerine geldiğinde ciddi bir yangınla karşılaştı. Şuanda halen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Evlerdeki doğalgazdan da yangın bir hayli etkilenmiş. Ama itfaiye ekiplerimiz, orman arazözlerimiz ile birlikte özel idare yangına müdahale ediyor. Kısa zamanda yangın kontrol altına alınacak. Can kaybı olmadıktan sonra vatandaşlarımızın yaraları sarılacak” dedi.

  • Güncel 23 Nisan 2018 08:38
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