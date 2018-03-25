Doğa Rutkay hamile ikizleri tüp bebek mi?

Güldür Güldür Show'daki oyunculuğu ile TV ekranlarından evlere konuk olan Doğa Rutkay ünlü bir ailenin oyuncu kızı. Babası ünlü tiyatro oyuncusu Rutkay Aziz'dir. Nuran Duru ile Rutkay Aziz'in kızı olan Doğa Rutkay boşanmış bir ailenin çocuğu olarak büyüdü. Tiyatro ve sinema ile içiçe olan Doğa Rutkay, 3 yıl önce evlendi. Peki Doğa Rutkay'ın eşinin ismi Keremcan Kamal... Doğa Rutkay'ın kocası Kerimcan Kamal gazeteci ve yazar.

DOĞA RUTKAY HAMİLE : Mutlu bir evliliği olan Doğa Rutkay hamile olduğunu ilk instagram hesabından duyurdu. İkiz bebeklere hamile olan Doğa Rutkay eşi Kerimcan Kamal ile fotoğrafını instagrama koyup şunları yazdı;

-Doğrudur efendim , bu fotoğrafta biz dört kişiyiz. Bir kadın olarak tıpkı büyük büyük anneannelerim gibi ben de çifte bebek mutluluğu yaşıyorum. Tam da arzu ettiğimiz vakitte... Sevenler sağ olsun, öyle çok sordunuz öyle çok istediniz ki .. Bu bebeklerin bir sebebi de sizlerin güzel kalbi. Ne mutlu bize Vatana millete faydalı,merhametli, vicdanlı evlatlar olsunlar . Allah isteyen herkese bu müjdeyi yaşatsın en içten hislerimle bunu diliyorum. Dualarınıza, tüm iyi dileklerinize, saygınıza, sevginize, içtenliğinize kalben teşekkürler. inşallah kucağımıza alalım, hep beraber sevelim☺️ Kamal’lar 💘