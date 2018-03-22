Dizi setinde yasak aşk bombası! Afra Saraçoğlu yüzünden kovuldu

‘Fazilet Hanım ve Kızları’ dizisinin yönetmen yardımcısı Eray Altay, yönetmen Gökçen Usta’nın kardeşiyle aşk yaşarken gönlünü dizinin başrolü Afra Saraçoğlu’na kaptırdı. Saraçoğlu için yönetmenin kardeşiyle olan ilişkisini bitiren Altay, olay ortaya çıkınca işinden oldu.

Dizi setinde yasak aşk bombası! Afra Saraçoğlu yüzünden kovuldu

Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın başrollerini paylaştığı İkinci Şans filminde Yeşilçay'ın kızını oynayarak oyunculuğa adım attı. Güzelliğiyle ve gözleriyle ''Yerli Adriana Lima'' yakıştırması yapılan Afra Saraçoğlu'ndan bahsediyoruz. Kendisi henüz 20 yaşında ama şimdiden şöhret basamaklarını şimdiden çıkmaya başladı. Şu sıralar ''Fazilet Hanım ve Kızları'' dizisindeki üstün performansıyla büyük bir beğeni kazanan Afra Saraçoğlu, şimdiden kanunlar koymuş kendinde.

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Dizi setinde yasak aşk bombası! Afra Saraçoğlu yüzünden kovuldu

Afra Saraçoğlu, son röportajında ''Öpüşmem, sevişmem gibi Türkan Şoray kanunlarınız var mı?'' sorusuna şu cevabı verdi: ''20 yaşındayım, asla sevişmem. Bu benim kırmızı çizgim. Ama 5-6 yıl sonra projeye göre fikrim değişebilir.'' Afra Saraçoğlu, bu kez farklı bir konuyla gündemde.

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Dizi setinde yasak aşk bombası! Afra Saraçoğlu yüzünden kovuldu

‘Fazilet Hanım ve Kızları’ dizisinin yönetmen yardımcısı Eray Altay, yönetmen Gökçen Usta’nın kardeşiyle aşk yaşarken gönlünü dizinin başrolü Afra Saraçoğlu’na kaptırdı. Gökçen Usta’nın kardeşiyle olan ilişkisini bitiren Eray Altay, Afra Saraçoğlu ile ilişkilerini bir süre gizli yaşadı. Gökçen Usta, Eray Altay’ın Afra Saraçoğlu ile yeni bir ilişkiye başladığı için kardeşinden ayrıldığını öğrendi.

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Dizi setinde yasak aşk bombası! Afra Saraçoğlu yüzünden kovuldu

Bunun üzerine, ailevi meselesini set ortamına taşıyamayacağını, bu nedenle kendisiyle artık çalışmasının mümkün olmadığını Eray Altay’a iletti.

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