Diyarbakır'da yakalanan PKK'lıların üzerinden bunlar çıktı

DİYARBAKIR 'ın Dicle ilçesinden herkesi korkutan bir son dakika haberi geldi. Metropol illerde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı 3 terörist, silah ve mühimmatları ile yakalandı.

Malatya'da ise bir otomobilde paketlenmiş 28 kilogram patlayıcı madde ile bomba düzeneği ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Elazığ-Malatya karayolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Aramada, aracın yakıt deposuna zulalanmış, C-4 olduğu değerlendirilen 28 kilogram patlayıcı madde ile elektrikli fünye ele geçirildi.Araç sürücüsü A.R.Ü. gözaltına alındı.