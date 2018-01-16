Diyarbakır'da silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

DİYARBAKIR'da önceki gün 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kavga MOBESE kameralarınca kaydedildi.

Merkez Kayapınar İlçesi Peyas Mahallesi 473. Sokak'ta akraba oldukları öğrenilen Yılmaz ve Öz aileleri arasında tarım arazi kiralama meselesi yüzünden çıkan silahlı kavganın görüntülerinde, sopalarla kavga eden gruba 3 kişinin silahla ateş açtığı görülüyor.

Kayıtlara 112 Acil Servis ekibinin ambulansla olay yerine gelişi, kavga edenlerden araçla kaçmaya çalışanlardan bazılarının bindiği bir otomobilin kavşakta kız çocuğuna çarpması ve ardından yola savurması yansıyor.

Bu arada otomobilin çarptığı kızın bacağının kırıldığı öğrenildi.Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

(Türkiye merkezli olarak yayın yapan internethaber.com sanal ortamda haberciliğe başlayan ilk haber sitelerinden biridir. 60 kişilik bir haber kadrosuna sahip olan internethaber.com, 2000 yılında İnternethaber Yayın Grubu adı altında faaliyete başladı. İstanbul Beşiktaş'ta ofisi bulunan İnternethaber Yayın Grubu bünyesinde tematik özellikli 11 site yer almaktadır. Bu siteler arasında gazeteciler, memurhaber, ekofinans, internetspor, elmaelma, haberoku, cevaplatv, haberciler, sinemakeyfi sporoku bulunuyor. 24 saat kesintisiz haber yayını yapan internethaber sitesinde Gündem, Siyaset, Spor, Magazin, Medya, Memur, Yaşam, Sağlık, Eğitim, Burç ve Son Dakika haberleri yer alıyor. İnternethaber.com sitesi Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı, Karahasan Sokak Numara 11'de hizmet veriyor.)