Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun yoğun gündemi uçakta da devam ediyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya ve Brunei’deki temaslarının ardından Laos’a giderken orada yapacağı görüşmelerle ilgili çalışmalarına uçakta da devam ediyor. Ülkesi ve milleti için dur durak bilmeden, dünyadaki ülkelerle ilişkilerimizi proaktif bir şekilde geliştirmek için çabalayan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’nin girişimci ve insani dış politika anlayışı ekseninde çalışmalarını sürdürüyor.

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