Diriliş Ertuğrul'un güzeli Kanal D'nin o dizisiyle anlaştı rolüne bakın

Kanal D'de şubat ayında ekrana gelmeye hazırlanan ve birçok ünlü ismi bünyesinde bulunduran 'Yüzleşme' dizisinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Önceki gün aldığı bir kararla 'Masal Çiçeği' olan ismini 'Yüzleşme' olarak değiştiren diziye şimdi de Diriliş Ertuğrul'un yıldızı ve bir güzel isim daha dahil edildi.
T Company şirketinin kurucularından Bülent Turgut'un yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Ömer Faruk Sorak'ın oturduğu dizinin merakla beklenen başrol oyuncuları geçtiğimiz günlerde belli olmuş ve Hande Doğandemir'le Engin Öztürk'le anlaşıldığı öğrenilmişti. Şimdi de iki bomba isimle daha el sıkışıldı.
İlk olarak güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla tüm dikkatleri üzerine çeken Gülsim Ali ile başlayalım. Son olarak Diriliş Ertuğrul'da 'Aslıhan' rolü ile izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu, şimdi de dizide Masal'ın (Hande Doğandemir) arkadaşı 'Ayşegül' karakterini canlandıracak.
Yüzleşmenin bir diğer yeni oyuncusu da daha önce 'Keşke Hiç Büyümeseydik' ve 'Hıçkırık' dizilerinde gördüğümüz Özge Akdeniz... Genç oyuncu, merakla beklenen dizide Fikret'in (Uğur Yücel) kızı Hazal'a hayat verecek. İşte yüzleşme dizisinin diğer oyuncuları;
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