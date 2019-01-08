Diriliş Ertuğrul'un güzeli Kanal D'nin o dizisiyle anlaştı rolüne bakın

Son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde oynayan yıldız isim, önceki gün radikal bir kararla ismini değiştiren Kanal D'nin yeni dizisi Yüzleşme'yle el sıkıştı.

Kanal D'de şubat ayında ekrana gelmeye hazırlanan ve birçok ünlü ismi bünyesinde bulunduran 'Yüzleşme' dizisinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Önceki gün aldığı bir kararla 'Masal Çiçeği' olan ismini 'Yüzleşme' olarak değiştiren diziye şimdi de Diriliş Ertuğrul'un yıldızı ve bir güzel isim daha dahil edildi. Twitter

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T Company şirketinin kurucularından Bülent Turgut'un yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Ömer Faruk Sorak'ın oturduğu dizinin merakla beklenen başrol oyuncuları geçtiğimiz günlerde belli olmuş ve Hande Doğandemir'le Engin Öztürk'le anlaşıldığı öğrenilmişti. Şimdi de iki bomba isimle daha el sıkışıldı. Twitter

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İlk olarak güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla tüm dikkatleri üzerine çeken Gülsim Ali ile başlayalım. Son olarak Diriliş Ertuğrul'da 'Aslıhan' rolü ile izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu, şimdi de dizide Masal'ın (Hande Doğandemir) arkadaşı 'Ayşegül' karakterini canlandıracak. Twitter

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