Diriliş Ertuğrul'dan son dakika bombası! Bakın diziye kim geldi

Diriliş Ertuğrul dizisinden bomba bir haber daha geldi! 5. yeni sezonu merakla beklenen diziye sevilen bir isim daha transfer oldu.

Diriliş Ertuğrul'dan son dakika bombası! Bakın diziye kim geldi

Yeni bölümü heyecanla beklenen TRT’nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul’un 5. sezonu yakında başlıyor. Sabırsızlıkla beklenen yeni fragman yayınlandı sosyal medya çoştu.

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Diriliş Ertuğrul'dan son dakika bombası! Bakın diziye kim geldi

Mehmet Bozdağ imzalı “Diriliş Ertuğrul”un çekimleri tam gaz sürüyor. Yayın günü henüz netleşmedi fakat dizinin çok yakında Kasım ayının başında başlayacağı medya kulislerinde dönüyor.

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Diriliş Ertuğrul'dan son dakika bombası! Bakın diziye kim geldi

4 sezon boyunca çarşamba akşamlarının reytinglerine damga vuran dizinin kadrosu, 5. sezonunda da başarılı oyuncularla güçlendirildi. Peki diziye son transfer olan başarılı oyuncu kim?

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Diriliş Ertuğrul'dan son dakika bombası! Bakın diziye kim geldi

Engin Altan Düzyatan’ın başrolünü oynadığı dizinin ekibine son olarak Kayra Şenocak da katıldı. Şenocak, merakla beklenen dizide Aktemür rolüne hayat verecek.

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