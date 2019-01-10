Diriliş Ertuğrul'da ölümü yasa boğan güzel oyuncudan flaş karar

Ertuğrul'un eşi ve Osmanlı'nın kurucusu Osman Gazi'nin annesi Halime Hatun rolüne hayat veren Esra Bilgiç Töre'nin diziden ayrılışı bir hayli olaylı olmuştu. " Halime Sultan karakterine, yeni sezon hikayesinin değiştirilecek olması sebebiyle son verdik." diye sevenlerine açıklama yapan güzel oyuncu, Kraliyet Sanat Akademisi'ne kabul edildi.
Londra'da bulunan Kraliyet Sanat Akademisi’ne (The Royal Academy of Arts) gidecek olan Töre, kendisini geliştirecek. Oyunculuğunun üzerine bir şeyler daha koymak üzere Birleşik Krallık’a gitmeye hazırlanan Töre, öğrenmenin yaşının olmadığının altını çizdi. Türkiye'den ayrılacak olan güzel oyuncunun sevenleri bu duruma hem sevindi hem üzüldü.
Eğitimi için bir süre ekranlardan uzak kalacak olan Esra Bilgiç, 2017 yılında futbolcu Gökhan Töre ile evlenmişti. Güzelliği ile göz dolduran güzel oyuncunun sosyal medya hesabında 1 milyona yakın takipçisi bulunurken, paylaştığı fotoğraflara beğeni ve yorum yağıyor.
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