Diriliş Ertuğrul'da Gündüz'ü oynayan Arif Diren kimdir?

TRT'nin sevilen yapımı Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey'in en büyük oğlu olan Gündüz'ü oynayan Arif Diren kimdir? Arif Diren aslen nereli ve kaç yaşında? En son olarak hangi dizide oynadı..

Uzun bir aradan sonra yeniden başlayan Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey'in en büyük oğlu olan Gündüz'ü oynayan Arif Diren kimdir? Genç oyuncu aslen nereli ve kaç yaşındadır? Son olarak Kırgın Çiçekler dizisiyle ön plana çıkan Arif Diren'in biyografisi ve kariyeri...

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Diriliş Ertuğrul dizisinin Gündüz'ü Arif Diren, dizinin yeni sezona başlamasıyla birlikte araştırılan isim oldu. Yakın zamanda Kırgın Çiçekler dizisinde oynayan Arif Diren, yeni sezonda Diriliş Ertuğrul'un Gündüz'ü olacak. Yıllar geçmesinin ardından büyüyen ve genç bir delikanlı olan Gündüz karakterine can verecek olan Arif Diren kimdir? İşte, o karakter ve oyuncu hakkında bazı bilgiler

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Ertuğrul Gazi'nin oğullarından birisi olan Gündüz, dizinin yeni sezonunda Arif Diren tarafından canlandırılacak. Arif Diren, 1991 yılında İstanbul'da doğmuştur. Oyunculuk eğitimi aldıktan sonra 2011 yılında Sen Kimsin adlı sinema filmi ile kariyerine adım atmış, 2014 yılında ise Sil Baştan dizisi ile ilk kez televizyonlarda boy göstermiştir. Atv ekranlarında yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisinin kadrosunda yer almış ve Güney karakterini canlandırmıştır.



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