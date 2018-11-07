Diriliş Ertuğrul'da Gündüz'ü oynayan Arif Diren kimdir?

TRT'nin sevilen yapımı Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey'in en büyük oğlu olan Gündüz'ü oynayan Arif Diren kimdir? Arif Diren aslen nereli ve kaç yaşında? En son olarak hangi dizide oynadı..

Diriliş Ertuğrul'da Gündüz'ü oynayan Arif Diren kimdir?

Uzun bir aradan sonra yeniden başlayan Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey'in en büyük oğlu olan Gündüz'ü oynayan Arif Diren kimdir? Genç oyuncu aslen nereli ve kaç yaşındadır? Son olarak Kırgın Çiçekler dizisiyle ön plana çıkan Arif Diren'in biyografisi ve kariyeri...

17
Diriliş Ertuğrul'da Gündüz'ü oynayan Arif Diren kimdir?

Diriliş Ertuğrul dizisinin Gündüz'ü Arif Diren, dizinin yeni sezona başlamasıyla birlikte araştırılan isim oldu. Yakın zamanda Kırgın Çiçekler dizisinde oynayan Arif Diren, yeni sezonda Diriliş Ertuğrul'un Gündüz'ü olacak. Yıllar geçmesinin ardından büyüyen ve genç bir delikanlı olan Gündüz karakterine can verecek olan Arif Diren kimdir? İşte, o karakter ve oyuncu hakkında bazı bilgiler

27
Diriliş Ertuğrul'da Gündüz'ü oynayan Arif Diren kimdir?

Ertuğrul Gazi'nin oğullarından birisi olan Gündüz, dizinin yeni sezonunda Arif Diren tarafından canlandırılacak. Arif Diren, 1991 yılında İstanbul'da doğmuştur. Oyunculuk eğitimi aldıktan sonra 2011 yılında Sen Kimsin adlı sinema filmi ile kariyerine adım atmış, 2014 yılında ise Sil Baştan dizisi ile ilk kez televizyonlarda boy göstermiştir. Atv ekranlarında yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisinin kadrosunda yer almış ve Güney karakterini canlandırmıştır.

37
Diriliş Ertuğrul'da Gündüz'ü oynayan Arif Diren kimdir?

Oyuncu yeni dönemde Diriliş Ertuğrul dizisinde Gündüz karakterini canlandıracaktır.

Gündüz Alp veya Gündüzalp, Osmanlı Beyliği'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin soyundan olup, çeşitli kaynaklara göre Ertuğrul Gazi'nin babası veya oğludur.

47
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro