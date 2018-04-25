Diriliş Ertuğrul bu akşam yok yayın akışından çıkarıldı ne oluyor ilk açıklama

TRT 1 ekranlarında her çarşamba izleyici karşına çıkan Diriliş Ertuğrul bu akşam yok. Diriliş Ertuğrul 116.yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak, yayın akışından çıkartıldı. Peki Diriliş ERtuğrul yeni bölüm neden yok neden yayınlanmadı? İşte cevabı.

Diriliş Ertuğrul bu akşam yok yayın akışından çıkarıldı ne oluyor ilk açıklama

TRT 1 ekranlarında yayınlandığı günden bu yana adından söz ettiren Diriliş Ertuğrul, her ne kadar, reyting sonuçlarında özellikel totalde yerini ATV'nin Sen Anlat Karadeniz dizisine kaptırmış olsa da, kemikleşmiş bir izleyici kitlesine sahip ve bu kitle onu ayakta tutuyor. Total reyting sonuçlarında zirvede olmasa bile Diriliş Ertuğrul, AB ve ABC reyting sonuçlarının her daim zirvesinde.

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Diriliş Ertuğrul bu akşam yok yayın akışından çıkarıldı ne oluyor ilk açıklama

Fakar bu akaşm Diriliş Ertuğrul 116.yeni bölüm için ekran başına geçecek izleyiciler büyük hayal kırıklığına uğrayacak. Diriliş Ertuğrul'un bu akşam yayınlanması beklenen 116.yeni bölümü yayın akışından çıkarıldı. Peki Diriliş ERtuğrul yeni bölümü bu akşam neden yok?

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Diriliş Ertuğrul bu akşam yok yayın akışından çıkarıldı ne oluyor ilk açıklama

Geçtiğimiz hafta Diriliş Ertuğrul 115.son bölümde, izleyicinin merakla beklediği, Sadettin Köpek'in ölümü Ertuğrul Bey'in ellerinden oldu. Bu sahneler Diriliş Ertuğrul'un, Sen Anlat Karadeniz'e kaptırdığı zirveye geri dönmesine ön ayak oldu.

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Diriliş Ertuğrul bu akşam yok yayın akışından çıkarıldı ne oluyor ilk açıklama

Günalp Bey’in Saadettin Köpek’in gerçek yüzünü gördü ve şehzadeliğini ilan ettiğini anlamıştı. Günalp ve Saadettin karşı karşıya gelince ipler koptu ve Saadettin Sultan’ı öldürttüğünü de itiraf etmişti ‘O taht benim hakkım. Bana itaat edeceksin ve Ertuğrul’u öldüreceksin’ diyen Köpek’e Günalp Bey ‘Bunun bedelini ödeyeceksin’ demişti. Ertuğrul Bey’e seslenen Günalp, ‘Bu it senin pusatının hakkıdır’ demiş ve Ertuğrul Bey ile Saadettin Köpek karşı karşıya kalmıştı. O anlarda ise Ertuğrul Bey kılıcıyla Köpek’in başını keserek öldürmüştü.

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