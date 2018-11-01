Dilay Korkmaz'dan Loris Karius ifşası: Bana da mesaj attı

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. sayfa adlı programa konuk olan Dilay Korkmaz, Beşiktaşlı kaleci Lorius Karius ile birlikte birçok futbolcunun kendisine mesaj attığını itiraf etti.

Beşiktaş'a imza attığı günden beri özel hayatı ve yakışıklılığıyla da gündemden düşmeyen Alman kaleci Loris Karius hakkında şok bir iddia daha ortaya atıldı. Sosyal medyadan Türk güzellere mesaj attığı haberleriyle gündem olan 25 yaşındaki kaleci, Beşiktaş taraftarı olarak bilinen ünlü sunucu Dilay Korkmaz'a da asılmış. Twitter

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''ADAM BEKAR İFŞA OLAYI SAÇMA'': Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. sayfa adlı programa konuk olan Dilay Korkmaz, Karius'un sosyal medyadan kendisine mesaj attığını ancak bunu ifşa etmediğini söyledi. Karius'un yakışıklı biri olduğunu ifade eden Dilay Korkmaz şunları söyledi: "Loris Karius, Türkiye'ye ilk geldiğinde bana da DM'den mesaj attı. Ama ben onu ifşa etmedim. Adam bekar sonuçta ifşa olayı saçma geliyor.'' Twitter

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''SADECE KARİUS DEĞİL BİRÇOK FUTBOLCU MESAJ ATIYOR'': ''Sadece Loris değil Türkiye'den birçok futbolcu mesaj atıyor.'' diyen Dilay Korkmaz, ''Hatta bir takımdan üç, dört hatta daha fazla futbolcunun mesaj attığı bile oldu. Amaçları ne, ne yapmaya çalışıyorlar ben anlamıyorum aynı takımdan mesaj atanları.'' ifadelerini kullandı. Twitter

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