Dilay Korkmaz'dan Loris Karius ifşası: Bana da mesaj attı

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. sayfa adlı programa konuk olan Dilay Korkmaz, Beşiktaşlı kaleci Lorius Karius ile birlikte birçok futbolcunun kendisine mesaj attığını itiraf etti.

Dilay Korkmaz'dan Loris Karius ifşası: Bana da mesaj attı

Beşiktaş'a imza attığı günden beri özel hayatı ve yakışıklılığıyla da gündemden düşmeyen Alman kaleci Loris Karius hakkında şok bir iddia daha ortaya atıldı. Sosyal medyadan Türk güzellere mesaj attığı haberleriyle gündem olan 25 yaşındaki kaleci, Beşiktaş taraftarı olarak bilinen ünlü sunucu Dilay Korkmaz'a da asılmış.

129
Dilay Korkmaz'dan Loris Karius ifşası: Bana da mesaj attı

''ADAM BEKAR İFŞA OLAYI SAÇMA'': Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. sayfa adlı programa konuk olan Dilay Korkmaz, Karius'un sosyal medyadan kendisine mesaj attığını ancak bunu ifşa etmediğini söyledi. Karius'un yakışıklı biri olduğunu ifade eden Dilay Korkmaz şunları söyledi: "Loris Karius, Türkiye'ye ilk geldiğinde bana da DM'den mesaj attı. Ama ben onu ifşa etmedim. Adam bekar sonuçta ifşa olayı saçma geliyor.''

229
Dilay Korkmaz'dan Loris Karius ifşası: Bana da mesaj attı

''SADECE KARİUS DEĞİL BİRÇOK FUTBOLCU MESAJ ATIYOR'': ''Sadece Loris değil Türkiye'den birçok futbolcu mesaj atıyor.'' diyen Dilay Korkmaz, ''Hatta bir takımdan üç, dört hatta daha fazla futbolcunun mesaj attığı bile oldu. Amaçları ne, ne yapmaya çalışıyorlar ben anlamıyorum aynı takımdan mesaj atanları.'' ifadelerini kullandı.

329
Dilay Korkmaz'dan Loris Karius ifşası: Bana da mesaj attı

''ADAM ÇOK YAKIŞIKLI AMA GÖRÜŞMEDİM'': Karius'un çok yakışıklı olduğunu ifade eden Korkmaz, ''Loris Karius mesaj attı ben cevap vermedim, o da başka mesaj atmadı. Adam çok yakışıklı ama ben onunla görüşmedim çünkü çok çapkın. Galatasaray, Beşiktaş diğer takımlardan da mesaj atanlar oldu." şeklinde konuştu.

429
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro