Dikkat dağınıklığı demir eksikliği belirtisi! Demir eksikliği tedavisi nasıl olur?

Demir eksikliği, çocukların dikkat ve odaklanmada sorun yaşamalarına yol açabiliyor, sosyal ve fiziksel çevrelerindeki uyaranlara daha az pozitif yanıt veriyorlar. Yapılan analizler kısa dikkat süresi yanı sıra; bu çocukların mutsuz, çabuk korkan, etkileşimlerinin daha az ve hatta gergin olduklarını rapor ediyor. Uzun süre devam eden eksiklik, zeka (IQ) düzeyinde azalmaya neden oluyor. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite yanı sıra okul performansında da düşme görülüyor.



