Dikkat dağınıklığı demir eksikliği belirtisi! Demir eksikliği tedavisi nasıl olur?

Yaşamsal gereklilikteki bir element olan demirin eksikliği, çocuklarda dikkat ve odaklanma sorununa neden oluyor. Demir eksikliği tedavisinde demir desteği verilmesi oldukça önemli. Öte yandan çocukta demir eksikliğine neden olan durumun düzeltimesi oldukça önemli.

Dikkat dağınıklığı demir eksikliği belirtisi! Demir eksikliği tedavisi nasıl olur?

Demir eksikliğinin gelişen beyin üzerine etkileri anne karnında başlıyor. Gebelik sürecinde yetersiz demir depoları olan annelerin bebekleri ile normal depoları olan gebelerin bebekleri karşılaştırıldıklarında; öğrenme, hafıza ve davranış gelişiminde rol oynayan beyinsel nörotrofik faktör daha düşük oranda. Demir eksikliği ağırlaştıkça farklılık daha da belirginleşiyor.

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Dikkat dağınıklığı demir eksikliği belirtisi! Demir eksikliği tedavisi nasıl olur?

DİKKAT VE ODAKLANMA SORUNU: Demir eksikliği zamanında saptanamadığında; beyinsel fonksiyonları ve sinir sistemini etkileyebilecek bir sürece girilmiş oluyor. Sadece çocuğun motor hareketlerinde değil; duygusal, sosyal, bilişsel gelişiminde sorunlarla kendini gösteriyor.

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Dikkat dağınıklığı demir eksikliği belirtisi! Demir eksikliği tedavisi nasıl olur?

Demir eksikliği, çocukların dikkat ve odaklanmada sorun yaşamalarına yol açabiliyor, sosyal ve fiziksel çevrelerindeki uyaranlara daha az pozitif yanıt veriyorlar. Yapılan analizler kısa dikkat süresi yanı sıra; bu çocukların mutsuz, çabuk korkan, etkileşimlerinin daha az ve hatta gergin olduklarını rapor ediyor. Uzun süre devam eden eksiklik, zeka (IQ) düzeyinde azalmaya neden oluyor. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite yanı sıra okul performansında da düşme görülüyor.

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Dikkat dağınıklığı demir eksikliği belirtisi! Demir eksikliği tedavisi nasıl olur?

FAZLASI DA ÇOCUKLARA ZARARLI: Az bilinen bir önemli özellik de demirin vücutta fazla bulunmasının, yetersiz bulunması gibi zararları olduğudur. Demir toksik potansiyeli de olan bir elementtir ve vücudumuz fazla demirle karşılaştığında başta kalp, akciğerler, karaciğer olmak üzere; ciltten tutun, kemiğe, eklemlere ve beyine kadar zarar vererek sağlığı ciddi şekilde bozabilmektedir.

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