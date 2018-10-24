Didim'de 18. yüzyıldan kalma savaş gemisi bulundu! İçinden çıkanlara bakın

Aydın'ın Didim ilçesinde Rus savaş gemisi olduğu değerlendirilen 18. yy'den kalma batık bir gemi bulundu. Gemiden çıkarılan parçalar Didim açıklarında demirleyen R/V TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi'nde tanıtıldı.
Gemide bulunanlara ilişkin de bilgi veren Özdaş, şu anda tanıtılan topun 2 metre 95 santimetre uzunluğunda, 2,5 ton ağırlığında olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:
Demir bir top, onun üzerinde bulunan Rus kraliyet ailesi arması, boynuzlarında bulunan Kiril alfabesi yazıtlarından bunun bir Rus topu olduğunu belirledik. Bu bizim için çok büyük bir heyecandı. Açıkçası böyle bir şey beklemiyorduk.
Diğer bir top üzerinde yapılan çalışmada onun üzerinde de bir Rus arması tespit ettik. Şu anki bilgiler doğrultusunda bunun bir Rus savaş gemisine ait olduğunu belirledik.
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