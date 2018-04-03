Didem Soydan'dan sürpriz karar

Didem Soydan, oturduğu mahallede bulunan bir mekânın sahibinden şikayetçi olmuştu. Her gün aşırı alkol alıp mahalleyi birbirine katan şahsın sadece Soydan’ın değil tüm mahallelinin kâbusu olduğu öğrenilmişti. Yaşanan bu olay sonrası Didem Soydan, oturduğu evden taşınma kararı aldı. Yakın çevresinden öğrenilen bilgiye göre, Soydan’ın şu sıralar Nişantaşı’nda bulunan emlakçıları sık sık ziyaret ederek ev baktığı öğrenildi.