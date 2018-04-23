Devlet erkanı Anıtkabir'de Ata'nın huzurunda!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle, devlet erkanı Ankara Anıtkabir'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıkıyor. Ata'yı ilk ziyaret edenlerden biri İsmet Yılmaz oldu.

Devlet erkanı Anıtkabir'de Ata'nın huzurunda!

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 98. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.

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Devlet erkanı Anıtkabir'de Ata'nın huzurunda!

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Yılmaz ve beraberindeki heyet, öğrencilerle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Bakan Yılmaz'ın çelengi mozoleye bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir özel defterini imzalayan Yılmaz, deftere şunları yazdı:

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Devlet erkanı Anıtkabir'de Ata'nın huzurunda!

"Aziz Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 98'inci yıl dönümünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu paylaşmak üzere huzurlarınızdayız. Milli iradenin en somut yansıdığı kurum olan milletimizin kurtuluş mücadelesini yöneten Gazi Meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletimizin istiklal ve istikbalini koruma kararlılığını her zaman göstererek milli birlik ve beraberliğimizin timsali olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunu çocuklara bayram olarak armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve şükranla anıyoruz.

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Devlet erkanı Anıtkabir'de Ata'nın huzurunda!

Milli eğitim ailesi olarak çocuklarımıza güveniyor, onlarla birlikte bu güzel ülkeyi, milletimizin kızıl elması olan çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkaracağımıza söz veriyoruz. Bu hedefe her geçen gün daha çok yaklaştığımızı da ifade etmek isterim. Sorumluluğumuzun bilincinde olarak fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, milli değerlerle donatılmış, evrensel değerlere açık bir nesil yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Hakimiyetin kayıtsız şartsız millete verildiği bu anlamlı günü milletçe büyük bir gururla, şanla, şerefle kutluyoruz. Ruhunuz şad olsun."

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