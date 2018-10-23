Devlet Bahçeli ittifakı bitirdi sosyal medya sallandı! Bomba yorumlar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında yaptığı konuşmada 'İttifak arayışımız kalmadı' sözleriyle Cumhur İttifakı'na son verirken, gelişme sosyal medyayı da resmen salladı. MHP lideri Devlet Bahçeli, grup toplantısında yaptığı açıklamada Cumhur ittifakıyla ilgili 'Yerel seçimde ittifak arayışımız kalmamıştır' diyerek AK Parti'ye kapılarını kapattı.

Twitter bu açıklamayla çalkalanırken hem AK Parti hem MHP'ye yakın isimlerden gelen yorumlar dikkat çekici oldu. Bunlar içinde Yeni Şafak Yazarı Yusuf Kaplan'ın uyarısı herkesin ilgisini çekti. Kaplan, 'kumpasa hazır olun" diyerek şu twiti attı: