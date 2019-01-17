Devlet Bahçeli de 10 years challenge akımına katıldı!

Sosyal medyada 10 years challange fırtınası yayılıyor. Ünlülerin sosyal medya hesapları üzerinden başlattığı 10 years challenge kısa sürede büyük yankı uyandırdı. 10 years challenge akımına siyasetçiler de kapıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker aracılığıyla bu akıma katıldı.
Devlet Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker Instagram'dan "İman ettiğin bir dava! İnandığın bir lider! Mensubu olmaktan şeref duyduğun bir camia! 10 yıl değil bir ömür feda olsun..." diye yazarak #10yearschallenge etikeni de paylaştı. Bahçeli'nin fotoğrafı binlerce beğeni aldı.
Instagramda #10YearChallenge hashtag'i altında başlayan, 10 yıl öncesi ile sonrası fotoğrafların kolajlanarak paylaşılması akımına Türkiye'den de birçok ünlü isim katıldı. Akıma katılan usta komedyen Ata Demirer'in paylaşımı ise takipçilerini kahkahaya boğdu. İşte ünlülerin '10 years challange' paylaşımı...
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