Devlet Bahçeli de 10 years challenge akımına katıldı!

Devlet Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker Instagram'dan "İman ettiğin bir dava! İnandığın bir lider! Mensubu olmaktan şeref duyduğun bir camia! 10 yıl değil bir ömür feda olsun..." diye yazarak #10yearschallenge etikeni de paylaştı. Bahçeli'nin fotoğrafı binlerce beğeni aldı.

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