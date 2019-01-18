Ders kitaplarında büyük değişiklik! Kız çocuklarına 'seks ayıp' denmeyecek

Malezya'da ilkokul 3. sınıfta okutulan ders kitaplarında artık "seksin ayıp olduğu" söylenmeyecek ve kız çocuklarına "Mahrem yerlerinizi koruyun, ailenizi utandırmayın" çağrıları yapılmayacak.
Malezya Eğitim Bakanı Teo Nie Cheng, ders kitaplarındaki bu ifadeleri "cinsiyetçi" buldukları için kaldırma kararı aldıklarını söyledi. Teo Nie Cheng, tüm müfredatın ve bakanlık tarafından okullara gönderilen tüm ders kitaplarının gözden geçirileceğini ve bu olayın okullarda cinsellik eğitimin başlatılmasına zemin hazırlayacağını umduğunu belirtti.
'MAĞDURU SUÇLAYAN BİR ANLAYIŞIN ÜRÜNÜ' Söz konusu ders kitaplarında, 8 ve 9 yaşındaki çocukların "namuslarını korumak için" neler yapmaları gerektiği Amira adlı bir kız çocuğu üzerinden çizimlerle anlatılıyordu.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER