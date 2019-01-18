Ders kitaplarında büyük değişiklik! Kız çocuklarına 'seks ayıp' denmeyecek

Malezya Eğitim Bakanı Teo Nie Cheng, ders kitaplarındaki bu ifadeleri "cinsiyetçi" buldukları için kaldırma kararı aldıklarını söyledi. Teo Nie Cheng, tüm müfredatın ve bakanlık tarafından okullara gönderilen tüm ders kitaplarının gözden geçirileceğini ve bu olayın okullarda cinsellik eğitimin başlatılmasına zemin hazırlayacağını umduğunu belirtti.

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