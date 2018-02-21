Derin yırtmacıyla yardım gecesine damga vurdu!

Moda, müzik, TV dünyasının ünlüleri ile Londra cemiyet hayatının önde gelenleri özel bir yardım gecesinde buluştu. Kendisi de zor bir çocukluk geçiren Rus model Natalia Vodianova'nın ülkesindeki yardıma muhtaç çocuklara daha iyi hayat koşulları sağlamak için kurduğu Naked Heart Foundation adlı kuruluşa yardım toplamak amacıyla düzenlenen gece renkli görüntülere sahne oldu.
Supernova lakaplı model Natalia Vodianova'nın ev sahipliği yaptığı gecenin konukları arasında Izabel Goulart, Lara Stone, Hailey Baldwin, Kimberley Garner, Lottie Moss, Doutzen Kroes gibi modellerin yanı sıra şarkıcı Talia Storm ve TV, sanat dünyasının ünlüleri vardı. Londra cemiyet hayatının ünlülerinin de konukları arasında bulunduğu gecede vakıf için hatırı sayılır miktarda bir gelir elde edildi.
Naked Heart Foundation'ın gecesinde en çok dikkat çeken konuklardan biri de Kimberley Garner oldu. Dizi oyuculuğunu bırakıp moda dünyasına adım atan Garner, parti mekanına girerken rüzgar kurbanı oldu.
Frikik vermemek için büyük çaba sarf eden güzel model derin yırtmacıyla geceye damga vurdu adeta.
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