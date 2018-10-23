Derin Talu'nun 'derin' dekolteli paylaşımı olay oldu

Cem Yılmaz'ın sevgilisi Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu 15 yaşında olmasına rağmen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 15 yaşındaki Talu'nun son olarak önceki gün Instagram'da paylaştığı göğüs dekolteli pozu büyük şaşkınlık yarattı.
Talu'nun yaptığı dekolteli paylaşımına çok sayıda takipçisinden yorumlar geldi. Yorumların kimisi güzelliğinden bahsederken kimisi de eleştiri odaklıydı. Derin Talu'nun takipçilerinden bazıları şu eleştirilerde bulundu:
-Yaşına göre çok derin.
-Bu nasıl 15 yaş!
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