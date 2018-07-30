Derin dekolte! Jennifer Lopez az daha frikik veriyordu

Jennifer Lopez, sevgilisi Alex Rodriguez'in doğum gününü kutlamak için Bahamalar'da! 49 yaşındaki Lopez'e, bahamalar tatilinde çocukları, Rodriguez ve arkadaşları eşlik etti. Lopez, beyaz derin dekolteli bir mayo ve aynı renkte mini bir şort giymişti. Lopez'in yanlardan derin kesimli mayosu, güzel şarkıcının neredeyse frikik vermesine sebep oluyordu.

Güzel şarkıcı, uzun buklelerini toplamayı tercih etmiş ve topuz yapmıştı. Lopez, artık kendisiyle özdeşleşmiş büyük halka küpelerini sahilde de tamayı tercih etmişti. Jennifer ve yanındaki 15 kişilik grup, akşam üzeri 5 gibi lüks botlarına binerek, yakınlardaki bir adaya doğru yola çıktı. Adada keyifli bir akşam yemeği yiyen Jennifer ve Alex, 2017 yılının ilk aylarında başlayan ilişkilerini dolu dizgin yaşamaya devam ediyor.