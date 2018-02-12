Der Spiegel'dan olay kapak! Merkel'i çırılçıplak soyup...

Alman Der Spiegel dergisi Merkel'i zor duruma düşüren ve kıran kırana geçen koalisyon pazarlığını kapağına taşıdı. 'İktidarın bedeli' yazan kapakta SPD'nin Merkel'i çıplak bıraktığı görsel yer alıyor. Almanya'da aylardır süren koalisyon hasreti geçtiğimiz hafta nihayet son buldu. Kıran kırana geçen pazarlıklar neticesinde koalisyonda uzlaşma sağlayan Merkel, bu sefer de itibarından oldu.

"CDU olarak istikrarlı bir hükümet için kesinlikle bedel ödedik" diye savunan Merkel için görev süresini tamamlayamayacağı ve istifa ederek görevinden ayrılacağı ön görülüyor. Merkel'in içinde bulunduğu bu durum bazı çevreler tarafından eleştirilirken, Alman medyası da bu yaşanan karmaşayı manşetlerine taşıyor.