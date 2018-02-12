Der Spiegel'dan olay kapak! Merkel'i çırılçıplak soyup...

Alman Der Spiegel dergisi Merkel'i zor duruma düşüren ve kıran kırana geçen koalisyon pazarlığını kapağına taşıdı. 'İktidarın bedeli' yazan kapakta SPD'nin Merkel'i çıplak bıraktığı görsel yer alıyor.

Der Spiegel'dan olay kapak! Merkel'i çırılçıplak soyup...

Alman Der Spiegel dergisi Merkel'i zor duruma düşüren ve kıran kırana geçen koalisyon pazarlığını kapağına taşıdı. 'İktidarın bedeli' yazan kapakta SPD'nin Merkel'i çıplak bıraktığı görsel yer alıyor. Almanya'da aylardır süren koalisyon hasreti geçtiğimiz hafta nihayet son buldu. Kıran kırana geçen pazarlıklar neticesinde koalisyonda uzlaşma sağlayan Merkel, bu sefer de itibarından oldu.

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Der Spiegel'dan olay kapak! Merkel'i çırılçıplak soyup...

"CDU olarak istikrarlı bir hükümet için kesinlikle bedel ödedik" diye savunan Merkel için görev süresini tamamlayamayacağı ve istifa ederek görevinden ayrılacağı ön görülüyor. Merkel'in içinde bulunduğu bu durum bazı çevreler tarafından eleştirilirken, Alman medyası da bu yaşanan karmaşayı manşetlerine taşıyor.

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Der Spiegel'dan olay kapak! Merkel'i çırılçıplak soyup...

Almanya'nın en tirajlı dergilerinden Der Spiegel, Merkel'in içine düştüğü durumla ilgili dört değişik kapak hazırladı. "İktidarın bedeli" diye yazan birinci kapakta Merkel çıplak kalmış, üzerinde S, P ve D harfleri bulunan ve Sosyal Demokrat Parti'yi sembolize eden kişiler Merkel’in giysilerini alıp sevinç içinde kaçarken, Merkel de bedenini elleriyle kapatmaya çalışırken görülüyor.

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Der Spiegel'dan olay kapak! Merkel'i çırılçıplak soyup...

İkinci kapakta Merkel başbakanlık tacına ulaşmaya çalışırken SPD'nin fare kapanına yakalanmış durumda, üçüncü kapakta Merkel SPD lideri Martin Schulz'un sırtını dönmüş başkalarıyla uyuduğu SPD yatağına girmeye çalışırken, dördüncü kapakta Merkel SPD’nin kırmızı gülünü koklayarak koşarken farkında olmaksızın uçurumun kenarına gelmiş halde tasvir ediliyor.

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