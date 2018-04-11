Depresyondan kurtulmak için kendisiyle evlendi

Mickie önceleri kilo, güven ve alkol sorunlarıyla mücadele ediyordu. Vücudunu sevmiyor, bu sebeple de kendine bakmıyordu. 28 yaşındaki Mickie Monroe adlı kadın Miami Beach’te kendi kendine evlendi.

Depresyondan kurtulmak için kendisiyle evlendi

Mickie önceleri kilo, güven ve alkol sorunlarıyla mücadele ediyordu. Vücudunu sevmiyor, bu sebeple de kendine bakmıyordu. Bu zamanlardan ‘Kendimden çok kopuk, kayıp ve öfkeli biriydim’ diye bahsediyor. Zor, depresyonun eşiğinde, kötü düşüncelerle dolmuş enerjiyi yıkmaya kalkan Mickie, bu düşünceleri zihninde nasıl susturacağını bilmiyordu. Sonunda olumsuz düşünceleri susturmayı başardı. Adanmışlık ve liderliği simgeleyen carnelian taşından yaptırdığı dev yüzükle törene başladı.

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Depresyondan kurtulmak için kendisiyle evlendi

Başladığı yoga dersleri sırasında herkesin içlerinde erkeksi ve kadınsı bir enerjiye sahip olduğunu öğrendi. Miami’deki bu cennet plajda kalp şeklinde aynaya yemin ederken yanında şahit olarak üç arkadaşı bulunuyordu. Bu kendi için fazlasıyla zor geçen zamanların devamında ise çok çalışıp kıymetli bir ders aldı. Sorun sürekli kilo alması ya da kilosunun sabit kalması değil, kendine olan nefreti ve olumsuz bakış açısıydı.

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Depresyondan kurtulmak için kendisiyle evlendi

Bunu değiştirmek için sarfettiği çaba kendisine öz sevgi olarak döndü ve sonunda kendiyle bile evlenebileceğini fark edip büyük adımı attı. Ve kendine otantik, sağlıklı sınırlar oluşturmak için söz verdi.

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Depresyondan kurtulmak için kendisiyle evlendi

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