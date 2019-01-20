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Denizli’de çöp kamyonu ile polis aracı çarpıştı! Temizlik görevlileri kaza sonrası...

Edinilen bilgilere göre, kaza Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahallesi 3123. Sokak ta meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 20 A 7251 plakalı polis aracı ile bir ilçe belediyesine ait Adem Aygün idaresindeki 34 UG 2188 plakalı çöp kamyonu çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan çöp kamyonu devrilirken, polis aracı ise yol ortasında durabildi. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALI POLİSLER HASTANEYE KALDIRILDI: Kazada polis aracında bulunan polis memurları Ahmet S. ile Ali A. yaralandı. Hafif şekilde yaralanan ve kendi imkanları ile araçtan çıkan polis memurları, ambulansla Servergazi Devlet Hastanesine götürüldü. Kaza sonrası bölgede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, kazanın meydana geldiği yolda trafiği bir süre kontrollü olarak verdi. 

KAZANIN ARDINDAN İŞLERİNE DEVAM ETTİLER: Devrilen çöp kamyonundan çıkan temizlik görevlileri ise kamyondan yola savrulan çöpler ile kaza esnasında araçlardan kopan parçaları topladı. Temizlik görevlilerinin kazanın ardından büyük bir soğukkanlılıkla işlerine devam etmesi dikkat çekti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Güncel 20 Ocak 2019 14:53
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