Denize düşen hemşireyi, dalış timi komutanı kurtardı

Olay, saat 11.00 sıralarında Ortahisar ilçesi Ayasofya mevkii sahilinde meydana geldi. Fatih Devlet Hastanesi'nde hemşire olan Belgin Güner, kayalıklarda dengesini kaybedip, denize düştü. Güner'in su üstünde hareketsiz durduğunu gören bir kişi, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, Trabzon Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'ndan yardım istedi. Bu sırada evde bulunan Trabzon Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı DEGAK timleri komutanı Astsubay Üstçavuş Abdullah Yeltirik, olayı haber alıp bölgeye geldi.

Teçhizatı olmadan suya atlayan Astsubay Üstçavuş Yeltirik, Belgin Güner'i kıyıya getirdi. Bilinci kapanan Güner, kıyıda bekleyen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından görev yaptığı Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Güner'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Güner'in sahilde yürüyüş yaptığ sırada denize düştüğünü, dalgalara nedeniyle kıyaya çıkamadığını bir süre sonra da suda bilincini kaybettiğini söylediği öğrenildi.

'VATANDAŞIN CAN GÜVENLİĞİ DAHA ÖNEMLİ': Astsubay Üstçavuş Yeltirik, vakit kaybetmemek için teçhizatını almadan sahile geldiğini belirterek, "İhbarı aldığımda evimdeydim, evim buraya yakın. Kendi aracımla acil olarak olay yerine geldim. Diğer ekiplerimiz o esnada yoldaydı. Ben kazazedeyi suda görünce, zaten bilincini yavaş yavaş kaybetmeye başlamıştı. Suya atladım karaya çekerek ambulansa teslim ettim.

İhbar bana geldi ama iş yerine gidip gelmem zaman alacağından kendi aracımla buraya geldim. Üzerimi çıkarıp direkt suya atladım ve kazazedeyi kurtardım. Aldığımız eğitimlerin faydasını burada gördük. Vatandaşın güvenliği bizim can güvenliğimizden daha önemli" dedi.