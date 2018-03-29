Deniz Seki 18 kilo verdi son hali!

Ünlü şarkıcı Deniz Seki geçtiğimiz ay mide küçültme ameliyatı olmuştu. 18 kilo veren ünlü şarkıcının son halini gören gözlerine inanamıyor.

Deniz Seki 18 kilo verdi son hali!

Sesiyle olduğu kadar yazıp bestelediği şarkılarıyla da müzikseverlerin kalbinde özel bir yeri olan Deniz Seki, geçen hafta yayına başlayan Pop Star 2018 ile sevenleriyle ekrandan özlem gideriyor.Yeni albümü için stüdyo çalışmalarına başlayan Deniz Seki, bugünlerde albümün müzik direktörü ve aranjörü İskender Paydaş ile şarkı seçiyor.

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Deniz Seki 18 kilo verdi son hali!

ONU GÖREN GÖZLERİNE İNANAMIYOR; Çıkan haberlere göre Deniz Seki geçen süre içinde 18 kilo verip 72 kiloya düştü. İlk etapta 18 kilo veren Seki, geçirdiği mide ameliyatından sonra uyguladığı sağlıklı beslenme metoduyla kilo vermeye devam ederken bir yandan da koşuşturmasının kendisini dinç tuttuğunu söylüyor.

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Deniz Seki 18 kilo verdi son hali!

Albümünde kendi yazıp bestelediği şarkılar dışında Sezen Aksu, Ayla Çelik, Isra Gülümser gibi isimlerin şarkılarına da yer verecek olan Deniz Seki bir de sürpriz olarak yıllar önce Ahmet Kaya tarafından seslendirilmiş bir şarkıyı yeni albümünde okuyacak.

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Deniz Seki 18 kilo verdi son hali!

İşte Deniz Seki'nin son hali;

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