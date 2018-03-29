Deniz Seki 18 kilo verdi son hali!

Sesiyle olduğu kadar yazıp bestelediği şarkılarıyla da müzikseverlerin kalbinde özel bir yeri olan Deniz Seki, geçen hafta yayına başlayan Pop Star 2018 ile sevenleriyle ekrandan özlem gideriyor.Yeni albümü için stüdyo çalışmalarına başlayan Deniz Seki, bugünlerde albümün müzik direktörü ve aranjörü İskender Paydaş ile şarkı seçiyor.