Deniz Çakır'ın ifadesi ortaya çıktı başörtülü kızlara 'Arabistan' lafını böyle demiş

GÖRÜNTÜLER VAR : - Zaten ifademi de verdim. Suçlamalar benim bugüne kadar ki duruşuma da ters. Bir sanatçı bir kadını başı örtülü başı örtüsüz diye ayırmaz. Benim başı açık başı kapalı bir çok hayranım yakınım var. Hepsini sarıp sarmaladım. Hepsi de beni çok severler. Şuanda da yanımdalar. Çok teşekkür ederim. Görüntüler var hepsini savcılığa sunduk. Fakat şu an bir yargı süreci var daha fazla konuşmam doğru değil. Tüm görüntüler incelendi. Zaten her şey ortada.



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