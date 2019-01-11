Deniz Çakır'ın ifadesi ortaya çıktı başörtülü kızlara 'Arabistan' lafını böyle demiş

İSTANBUL'da bir alışveriş merkezinin kafesinde başörtülü kadınlara hakaret ettiği öne sürülen oyuncu Deniz Çakır, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi. Ünlü sanatçının savcılık ifadesinde 'Suudi Arabistan' lafını nasıl ve kime söylediğini açıkladı. İddiaları reddeden Deniz Çakır olayın görüntülerini de delil olarak sundu. İşte Deniz Çakır'ın medyaya sızan ifadesi:
SIKI ÖNLEM ALINDI : Deniz Çakır hakkındaki soruşturmada ifade vermeye avukatıyla birlikte geldi. Adliyeye girişinde medya görüntü almasın diye önlem alınmıştı. Savcıya 1.5 saat ifade veren Deniz Çakır, çıkışta medyaya konuştu ve olayın detaylarını açıkladı.
İFADEDEN SONRA AÇIKLAMA YAPTI : Birbuçuk saat ifade veren Deniz Çakır, adliye çıkışı basın mensuplarının konuştu ve şunları söyledi: - “Yapılan suçlamaları kesinlikle reddettim. Hiç kimseyi kadın, erkek, başı açık, başörtülü, dini inancı, rengi için ayırmadım. Tam tersine birleştirmek için sosyal projelerde yer aldım. Ben ayrıştırmak için değil birleştirmek için mücadele verdim.
GÖRÜNTÜLER VAR : - Zaten ifademi de verdim. Suçlamalar benim bugüne kadar ki duruşuma da ters. Bir sanatçı bir kadını başı örtülü başı örtüsüz diye ayırmaz. Benim başı açık başı kapalı bir çok hayranım yakınım var. Hepsini sarıp sarmaladım. Hepsi de beni çok severler. Şuanda da yanımdalar. Çok teşekkür ederim. Görüntüler var hepsini savcılığa sunduk. Fakat şu an bir yargı süreci var daha fazla konuşmam doğru değil. Tüm görüntüler incelendi. Zaten her şey ortada.
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