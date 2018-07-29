Deniz Çakır Güvenç Dağüstün kapıştı 'Sana gününü gösteririm'

Oyuncu Deniz Çakır ve sevgilisi Güvenç Dağüstün, Deniz Çakır'ın eski bir arkadaşıyla karşı karşıya gelince olanlar oldu.

Deniz Çakır Güvenç Dağüstün kapıştı 'Sana gününü gösteririm'

Oyuncu Deniz Çakır ile 4 aydır aşk yaşadığı müzisyen Güvenç Dağüstün, Bodrum'da tatilde. Çift önceki akşam 'Off Gümüşlük' adlı kulüpte eğleniyordu.

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Deniz Çakır Güvenç Dağüstün kapıştı 'Sana gününü gösteririm'

Kulübe bir süre sonra Deniz Çakır'ın eski arkadaşı Volkan Yüksel geldi. Bu sırada soğuk rüzgarlar esti. İddiaya göre; Deniz Çakır buz kesti, sevgilisinin kulağına bir şeyler söyledi. Gerginlik büyüdü, tartışma çıktı.

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Deniz Çakır Güvenç Dağüstün kapıştı 'Sana gününü gösteririm'

ŞÖYLE İFADE VERDİ; Deniz Çakır, sevgilisi Güvenç Dağüstün ve Volkan Yüksel gecenin sonunda karakolluk oldu.

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Deniz Çakır Güvenç Dağüstün kapıştı 'Sana gününü gösteririm'

İfadesi alınan Volkan Yüksel şunları söyledi: ''Deniz beni görünce 'İ..e geldi' diyerek sevgilisinin kulağına bir şeyler söyledi. Sevgilisi Güvenç de iki kişiyle masamıza geldi. 'Burayı terk et yoksa sana gününü gösteririm' diye bağırdı. Beni kollarımdan tutup dışarı atmaya çalıştı.''

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