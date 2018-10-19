Deniz Çakır çileden çıktı: Bizi böyle çekmeyin!

Son olarak Eşkiya Dünya'ya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan ünlü oyuncu Deniz Çakır, önceki gece sevgilisi Güvenç Dağüstün ile Kuruçeşme'de objektiflere takıldı. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, bir tiyatro gösterisinden birlikte gelen ikili, bir anda gazetecileri karşısında görünce şaşkınlık yaşadı.

"BURASI BENİM KAPIMIN ÖNÜ": Muhabirlere her zamanki gibi tepki gösteren ve evinin önünde olduğunu belirten Çakır, "Arkadaşlar burası benim kapımın önü, bizi böyle çekmeyin" dedi.



