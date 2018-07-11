Deniz aşıkları sudan çıkmadı

Kaan Urgancıoğlu ile sevgilisi Zeynep Oynak, Muğla-Akyaka’da başladıkları yaz tatiline İzmir-Çeşme’de devam ediyor. Deniz sevdalısı çift, önceki gün de Alaçatı’daki bir beach’te görüntülendi. Urgancıoğlu ve Oynak, neredeyse gün boyunca sudan çıkmadı. Çiftin kameraları gördükten sonra yaşadığı panik gözlerden kalmadı.