Deniz aşıkları sudan çıkmadı

Kaan Urgancıoğlu ile sevgilisi Zeynep Oynak, Muğla-Akyaka’da başladıkları yaz tatiline İzmir-Çeşme’de devam ediyor. Deniz sevdalısı çift, önceki gün de Alaçatı’daki bir beach’te görüntülendi. Urgancıoğlu ve Oynak, neredeyse gün boyunca sudan çıkmadı. Çiftin kameraları gördükten sonra yaşadığı panik gözlerden kalmadı.
Kaan Urgancıoğlu ile sevgilisi Zeynep Oynak tatil için gittikleri İzmir-Çeşme'de görüntülendi. Deniz sevdalısı çift önceki gün de Alaçatı'da bir beach'te görüntülenmişti. Urgancıoğlu ve oynak gün boyunca sudan çıkmadı. Çift kameraları görünce kısa süreli panik yaşadı.
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