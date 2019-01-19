Demir sopa ile öldürelen Mertcan'ın karnesi yürek burktu

Sözde ödev için yediği dayakla ölüme giden Mertcan'ın okulunda ise dün buruk bir sevinç vardı. Tüm öğrenciler karnelerini almak için okula giderken sınıftaki tek eksik Mertcan'dı. Tüm karnesi Pekiyi olan Mertcan'ın karnesini ise aileden alan olmadı.