Demir sopa ile öldürelen Mertcan'ın karnesi yürek burktu

HATAY'da geçtiğimiz haftalarda babası tarafından hastaneye kaldırılan Mertcan üç gün boyunca yoğun bakımda kalmış ancak kurtarılamamıştı. Oğlunu sözde ödevler için elektrik süpürgesinin demir borusu ile döven baba yakalanmamak için oğlunun yüksek yerden düştüğünü öne sürmüştü.
Gözaltına alınan cani baba tutuklanarak cezaevine gönderilirken yürekleri burkan bakışı ile küçük Mertcan toprağa verildi. Soruşturma kapsamında eşinden 1,5 yıl önce boşanan baba Mehmet Y, oğluna şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklanmıştı.
Anne Gülisten Özger oğlunun ölümü sonrası cani baba Mehmet Ali Yılmaz'ın ondan fazla sabıkası bulunduğu açıklmıştı. Her gün kocasından dayak yediğini söyleyen anne Gülistan Özger'in bir zamanlar ona kaçarak evlenmişti.
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