Demir sopa ile öldürelen Mertcan'ın karnesi yürek burktu

Dün 18 milyon öğrenci karne heyacanı yaşadı. Ancak Hayat'da babası tarafından sözde ödevleri için demir sopa ile dövülen ve hayatını kaybeden Mertcan'ın sınıfında ise burukluk vardı.

Demir sopa ile öldürelen Mertcan'ın karnesi yürek burktu

HATAY'da geçtiğimiz haftalarda babası tarafından hastaneye kaldırılan Mertcan üç gün boyunca yoğun bakımda kalmış ancak kurtarılamamıştı. Oğlunu sözde ödevler için elektrik süpürgesinin demir borusu ile döven baba yakalanmamak için oğlunun yüksek yerden düştüğünü öne sürmüştü.

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Demir sopa ile öldürelen Mertcan'ın karnesi yürek burktu

Gözaltına alınan cani baba tutuklanarak cezaevine gönderilirken yürekleri burkan bakışı ile küçük Mertcan toprağa verildi. Soruşturma kapsamında eşinden 1,5 yıl önce boşanan baba Mehmet Y, oğluna şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklanmıştı.

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Demir sopa ile öldürelen Mertcan'ın karnesi yürek burktu

Sözde ödev için yediği dayakla ölüme giden Mertcan'ın okulunda ise dün buruk bir sevinç vardı. Tüm öğrenciler karnelerini almak için okula giderken sınıftaki tek eksik Mertcan'dı. Tüm karnesi Pekiyi olan Mertcan'ın karnesini ise aileden alan olmadı.

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Demir sopa ile öldürelen Mertcan'ın karnesi yürek burktu

Anne Gülisten Özger oğlunun ölümü sonrası cani baba Mehmet Ali Yılmaz'ın ondan fazla sabıkası bulunduğu açıklmıştı. Her gün kocasından dayak yediğini söyleyen anne Gülistan Özger'in bir zamanlar ona kaçarak evlenmişti.

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